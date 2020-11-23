融合与发展·中国动漫产业年会2020圆满举行

2020年11月11日-12日，“融合与发展·中国动漫产业年会2020”圆满举行。本届中国动漫产业年会以“融合与发展”为主题，由中国音像与数字出版协及厦门市人民政府联合主办，中共厦门市委宣传部、厦门市工业和信息化局、厦门国际动漫节组织委员会、中版集团数字传媒有限公司、中版信达（厦门）文化传媒有限公司承办，来自全国各地的194家动漫企业代表参会。

本届大会由中国音像与数字出版协会动漫工作委员会成立大会、动漫产业课题研讨会、动漫产业专业论坛三大板块构成，其中动漫产业论坛聚焦动漫产业融合、出版发行、文旅合作、衍生授权等产业热门议题。

动漫工委成立，聚力前行

11月11日上午，中国音像与数字出版协会动漫工作委员会成立大会召开。中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然，中国出版集团有限公司副总经理、党组成员陈永刚，中共厦门市委常委、市委宣传部部长李辉跃，厦门市工业和信息化局局长吴新奎等领导嘉宾出席了本次会议。

中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然

中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然表示动漫产业作为我国大力扶植的文化产业主导项目，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，努力创作无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的优秀作品，为繁荣发展社会主义文化事业、建设社会主义文化强国作出贡献。同时他指出，2020年对于动漫产业而言既是挑战，也是机遇！为促进动漫产业规范、健康的全面发展，动漫工委将团结会员单位，促进动漫产业的发展和动漫产业队伍的建设，推动动漫产业的创新、改革，推动与海内外动漫产业界的交流与合作，从而肩负起振兴我国动漫产业发展的重任。

中共厦门市委常委、市委宣传部部长李辉跃

中共厦门市委常委、市委宣传部部长李辉跃指出中国音像与数字出版协会动漫工作委员会成立大会、中国动漫产业年会落地厦门，不仅有利于厦门聚合动漫产业链条，同时对推动厦门城市经济发展、产业转型升级、增强区域文化竞争实力必将起到积极促进作用。厦门市委、市政府将持续鼓励与扶持动漫产业，为中国动漫产业大会创造良好环境，加快推动厦门动漫产业及相关产业取得长足发展。

中国出版集团有限公司副总经理陈永刚

中国出版集团有限公司副总经理陈永刚代表动漫工委主任委员单位致辞，他表示动漫工委将本着推动中国动漫产业发展的宗旨，积极践行社会责任，大力弘扬时代主旋律，全面贯彻执行党的路线、方针、政策。坚持动漫产业工作为人民服务、为社会主义服务的方向，积极促进动漫产业的发展和动漫产业队伍的建设，始终践行弘扬中华优秀传统文化和时代精神的使命与担当，为我国发展成为世界一流动漫强国而努力。

会议期间，中国音像与数字出版协会动漫工作委员会与厦门市工业和信息化局举行了战略合作签约仪式，并由中国新闻出版研究院数字出版所所长王飚发布动漫产业年度报告，同时中国音像与数字出版协会动漫工作委员会秘书长杜都介绍了动漫工委年度工作计划。

中国音像与数字出版协会动漫工作委员会成立大会的召开正式宣布了动漫工作委员会的成立，建立了动漫工委与厦门市政府的友好关系。未来，动漫工委将有机会从动画电影制作、动画创作、文化旅游等方面与厦门市政府及企业展开深入合作。

创新融合，探索中国动漫产业运营之路

11 月11日下午，中国动漫产业融合发展论坛举行，邀请了腾讯动漫、快看漫画、微博动漫、爱奇艺、咪咕动漫、天翼爱动漫及联通沃音乐等主流动漫平台，从各自平台定位出发，探讨 “动漫+”产业融合的不同方向。

腾讯动漫总编辑黄英

腾讯动漫总编辑黄英带来题为“愿所有好作品都能够走向IP”的精彩内容分享。她分析，对于动漫来说，好内容永远是这个产业的硬通货，过往以流量获取为目标的方式已不再能驱动目标用户，真正有价值的明星IP，拥有不可估量的价值。

从动漫IP开发的角度，黄英认为，从作品到IP维度很大程度上取决于作品是否进行多种形态的进行开发、衍生，是否具有多形态的开发潜力。

快看漫画内容事业部总经理胡雯

快看漫画内容事业部总经理胡雯发表了以 “互联网时代下国漫的变革之路”为主题的演讲，她介绍，快看漫画特有的作者创作生态，能够持续不断的生产内容，并维护创作者，对创作者进行培训，同时还能给与成熟的创作者提供商业保险和比较基础的服务。

关于中国动漫的发展方向，胡雯以快看漫画为例重点阐述了，快看漫画进行了大量出海动作，很多漫画在海外被热抢，并且已有多部作品在海外月流水过百万，覆盖20多个国家和9种不同的语言。

微博动漫副总裁朱国政

微博动漫副总裁朱国政分享了题为“融合发展 • 动漫领域的新机遇探讨”的精彩演讲，他提到内容携手平台全链条开发模式逐渐在成熟，并且成为一个大的趋势。作品创作之初做全平台联动、跨媒介联动的思路，会让创作者省很多心，除创作之外的大量工作可以让更专业的人来做。

从融合的角度，朱国政认为，第一，作品和时代的融合，反映时代的鲜明，通过娱乐深入内心。第二，圈层的融合，打破已有的资源，将动漫作为开放的起点来触达到更多的合作伙伴。

爱奇艺执行总编辑王亮

爱奇艺执行总编辑王亮以爱奇艺动画片《无敌鹿战队》为例，重点阐述了“中国儿童动画的出海，如何突围输出”，他认为，一是模式创新，经过探索性尝试，海外欧洲平台监制的预购加监制较能够发挥中方团队原创力；二是角色，角色既要本土化又要符合国际的审美；三是故事创作，故事情节、寓教于乐、剧本创意、角色设定、动画制作、美术设计、价值观等维度都需综合考虑；三是市场化先行，创作之初要做好衍生品的开发；四是国内外同播，海外市场播出的高口碑加持国内传播；五是政府扶持。

现场，咪咕动漫总编辑张学伟阐述了5G时代下，动漫在数字经济的探索与实践；天翼爱动漫总经理黄光分享了题为“5G时代的文化科技融合”的演讲；联通沃音乐副总经理庞文刚以 “海纳计划：携手IP创作者，创造IP新价值”为主题，发表了精彩的演讲。

动漫+文旅，产业链升级新机会

11月11日下午，同期举办了“动漫+文旅”发展新动力论坛，杭州友诺动漫有限公司总经理张磊作为论坛主持人，中国动漫集团发展研究部主任宋磊、腾讯动漫高级授权经理王安安、圆梦筑成（天津）动漫科技有限公司总经理王磊、野兽国股份有限公司首席营运官李锦泓、SMART文创平台总经理柔侠作为分享嘉宾出席了本场论坛。

中国动漫集团发展研究部主任宋磊

现场，中国动漫集团发展研究部主任宋磊就“动漫+文旅如何融合”发表了观点。关于动漫和旅游的融合能带来什么效果,他认为，首先，动漫让旅游景区产生新的活力，带来新的资源；其次，动漫给旅游带来流量；最后，动漫给旅游带来新的宣传方式，动漫在信息传播的过程中，具有教育及娱乐的效应。

关于国内外动漫+旅游有哪些主要的模式，宋磊认为，总结起来有四大类，一个城市旅游吉祥物，二是动漫旅游的内容产品，三是主题旅游线路研学游，四是动漫的旅游空间，包括消费场所、交通空间、美陈空间、互动体验空间等。

腾讯动漫高级授权经理王安安

腾讯动漫高级授权经理王安安以“解锁国漫无限可能”为主题，发表了精彩的演讲。关于“动漫IP授权文旅的优势”，她认为，一是动漫IP有非常明确的故事和世界观，内容非常丰富，形态也非常多样，二是动漫IP具有先天性流量。

关于“动漫IP与地域结合需考虑的因素”，王安安提到，第一，IP与城市地方的气质、特色等是不是相贴合，第二，是否能通过线下实景的授权，切实带动地方文旅的发展。同时还重点强调了腾讯IP的授权和地方文旅的合作是一个相互促进，相互发展的过程，一方面打造一个全新的消费体验；第二个方面也希望给地方文旅做一些数字化的转型。

论坛下半场环节以圆桌研讨的方式，由杭州友诺动漫有限公司总经理张磊作为主持与在场的五位分享嘉宾进行探讨，聚焦 “动漫和文旅如何对接项目”、“动漫公司做文旅项目应该面向B端市场或C端市场”、“对文旅行业的展望和期望”等议题展开深入讨论。



聚焦“打造IP衍生授权生态”

11月12日上午，动漫IP衍生授权经验分享会举行，雷报创始人雷昆作为主持人，上海美术电影制片厂副厂长李早、奥飞娱乐股份有限公司授权事业部总经理张其颜、咪咕动漫衍生品事业部VP许少游、摩点众筹商务总监方正、七创社创始人曲晓丹、啊哈娱乐IP事业部高级总监赵嘉宁作为分享嘉宾出席了本场论坛，并就“动漫IP衍生授权”议题，带来了一场具有前瞻性的对谈。

上海美术电影制片厂有限公司副厂长李早

上海美术电影制片厂有限公司副厂长李早指出IP的延伸开发应该是一个全方位的赋能，并且IP赋能与其合作的领域都是双向性的价值赋能。上美影在体育、电商、音乐、文旅、汽车、线下展陈展览、衍生品等多维度进行了IP赋能模式的探索，如在商业上的探索，推出了和善存合作的《我为歌狂》；在作品的核心艺术上的探索，筹备水墨动画长篇作品《斑羚》 ；在线下合作的探索，亚朵美影酒店去年已落地。

奥飞娱乐股份有限公司授权事业部总经理张其颜

奥飞娱乐股份有限公司授权事业部总经理张其颜强调，奥飞最核心的资产是IP，围绕IP为核心延伸至全产业链，包含衍生品、主题商业、垂直平台、音频、电影等，并重点阐述了以下案例，正在筹备的“超级飞侠”、“萌鸡小队”、“金牌特工”大电影； “超级飞侠大百科”少儿动画；“奥飞欢乐世界” 主题游乐场；与重庆欢乐谷合作的“超级飞侠”主题景区明年将开放。她还提到，奥飞玩具销售布局了线上和线下全渠道，覆盖全年龄段受众。

摩点众筹商务总监方正

摩点众筹商务总监方正围绕摩点众筹的运营模式，展开了分享，他认为，摩点作为第三方平台，与传统电商运营不同在于，调动用户参与感和荣誉感众筹项目中最大的策划点。运营衍生品就是运营用户和内容，它的核心第一要锁定用户，第二要生产内容，衍生品是具有内容属性的产品，它的内容属性源自于IP的设计，也可以说是IP内容、角色、音乐等一切延展。并重点提到，摩点平台机制将受众与产品进行匹配，并以平台上的众筹项目作为内容进行流量分发。

啊哈娱乐IP事业部高级总监赵嘉宁

啊哈娱乐IP事业部高级总监赵嘉宁以“如何打造全球全民、长期发展IP为目标的商业化探索”为题，围绕动漫《刺客伍六七》，展开了演讲。他提到，《刺客伍六七》与NETFLIX ORIGINAL合作了超过两季的内容，是中国第一部NETFLIX ORIGINAL出品的动画作品。除内容播出外，同时也在积极探索海外商业化运营。

关于“在IP如何进行商业化开发”，赵嘉宁认为，第一，找准用户，实现共赢，《刺客伍六七》内容发行策略是全平台发行，力求覆盖全网用户；第二，开辟多元的合作机制，包含平台合作、内容衍生、衍生品等多种商业开发模式；第三，打造内容生态，已经发行了音乐番、纸质漫画，以及正在筹备舞台剧。

在论坛下半场圆桌研讨嘉宾互动环节中，场上嘉宾纷纷倾囊相授行业干货内容。

“融合与发展·中国动漫产业年会2020”圆满落幕，中国音像与数字出版协会动漫工作委员会正式成立，在新的起点上，动漫工委将始终围绕聚旗帜、聚民心、育新人、展形象的使命任务，为我国发展成世界一流动漫强国而努力。



