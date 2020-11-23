现场直击 |动漫IP衍生授权经验分享会

动漫IP衍生授权经验分享会现场

动漫IP概念持续火热的当下，中国动漫产业迎来了新的发展契机。在IP概念推动下，打破行业壁垒而描画出泛娱乐、互娱经济的宏伟蓝图，正在一步步地被实现。动漫衍生形式不再停留于传统玩具行业，“漫影游”联动现象普遍，甚至向着新领域积极进发。

11月12日上午，雷报创始人雷昆、上海美术电影制片厂有限公司副厂长李早、奥飞娱乐股份有限公司授权事业部总经理张其颜、咪咕动漫衍生品事业部VP许少游、摩点众筹商务总监方正、七创社创始人曲晓丹及啊哈娱乐IP事业部高级总监赵嘉宁七位行业嘉宾共聚集美湖畔，为大家带来中国动漫产业IP衍生授权领域的相关经验分享。

上海美术电影制片厂有限公司副厂长李早女士分享现场

作为承载许多人童年回忆的动漫企业，上海美术电影制片厂一直持续不断创新。同时对于动漫衍生和IP赋能也有不同的经验和见解。李早指出IP的延伸开发应该是一个全方位的赋能，并且IP赋能与其合作的领域都是双向性的价值赋能。

通过向在场观众展示上美影厂在体育、电商、音乐、文旅、汽车、线下展陈展览等多维度的多个案例，李早女士就IP赋能的尝试与创新做精彩分享。她希望整个IP动画产业本身除了最传统的行业之外，能够与更多行业领域和企业碰撞出更绚烂的火花。

奥飞娱乐股份有限公司授权事业部总经理张其颜女士上台分享



她指出，前身做玩具出身的奥飞娱乐，借力在玩具领域的巨大优势，利用多渠道打法，覆盖全学龄段，并融入青少年热衷的二次元文化，全方面地运营IP授权及衍生品项目。

除了传统内容（动漫、电影）的运营，奥飞娱乐同时也顺应时代衍生出许多新生代内容，例如少儿节目、付费有声故事、教学内容、少儿舞台剧以及游戏开发；并且利用全媒体传播渠道，包括不限于传统电视媒介、新媒体平台、短视频平台等等；IP授权线下项目则有包括主题乐园、景区、酒店、商场在内的众多场景。

咪咕动漫衍生品事业部VP许少游先生分享现场

他表示IP讲的不仅仅是故事，更是一种下沉场景。咪咕动漫做衍生品项目时会将一个IP衍生品聚焦在适合它生存的场景中，同时呈现出整体衍生套系的概念，力求提高曝光量、获取粉丝流量。他还指出，咪咕动漫致力于通过售后去连接用户，形成产品和人之间的黏性，形成产品和IP的黏性，形成产品和品牌之间的黏性，从而赋予IP衍生品更长的产品周期和更旺盛的生命力。

摩点众筹商务总监方正分享现场

他分享了有关IP运营与众筹运营的相关经验。摩点众筹作为包含团购、预售、营销于一体的众筹平台，天生自带裂变的属性，能够通过调动消费者的市场参与感和荣誉感，来达到培育用户、运营衍生品项目以及项目增量甚至裂变的目的。

七创社创始人曲晓丹先生分享现场

他表示，公司产品开发主要围绕核心IP《凹凸世界》，以及对应动画、漫画、游戏、电商、IP授权以及跨界合作，近期筹划相关大电影的制作。虽然《凹凸世界》核心IP整个动画播放量在动画行业并不起眼，但在核心二次元平台如B站、微博等都有一批黏性很高的粉丝积累，同时通过与线下店铺，以及可口可乐、上海第一铅笔有限公司等知名品牌的联名合作收割了众多流量。

啊哈娱乐IP事业部高级总监赵嘉宁先生分享现场

大家熟知的《刺客伍六七》动漫IP，就是由啊哈娱乐出品，在分享会中赵嘉宁先生通过《刺客伍六七》在国内外各大渠道的投放、内容生态上的深耕发展、新媒体及短视频平台的密切合作、衍生品授权开发、以及整体内容衍生等方面为大家提供经验分享。

互动问答环节

主持人雷昆先生，在下半场嘉宾互动环节中分别向六位嘉宾提问有关IP衍生授权方面的问题，场上嘉宾纷纷倾囊相授行业干货内容。



