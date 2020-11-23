现场直击 | “动漫+文旅”发展新动力圆桌论坛





随着国民消费升级步伐加快，动漫产业与旅游行业的融合优势逐渐显现。消费者越来越不满足于传统的旅游观光方式，富有文化内涵和品牌粉丝号召力的动漫IP开始融入文化旅游业转型升级进程。

11月11日下午，作为“融合与发展·中国动漫产业年会2020”的特色论坛之一——“动漫+文旅”发展新动力论坛在中国厦门召开。中国动漫集团发展研究部主任宋磊、腾讯动漫高级授权经理王安安、圆梦筑成（天津）动漫科技有限公司CEO王磊、野兽国股份有限公司首席营运官李锦泓、SMART文创平台总经理柔侠及杭州友诺动漫有限公司总经理张磊作为行业嘉宾出席了本次论坛活动并现场分享他们在文旅行业中的成功经验。

论坛现场上半场：嘉宾分享会

中国动漫集团发展研究部主任宋磊现场分享

中国动漫集团作为文化和旅游部直属的企业，在整个文化旅游行业把文旅融合作为主线的时候，也把 “动漫+文旅”的融合发展作为主线工作开展。宋磊表示，动漫作为文化创意的一种形式，它既能够赋予旅游无限的升级优化源动力，又能给旅游带来流量，还能给旅游带来新的宣传方式。国内外动漫+文旅总结起来有四大类十九种，第一大类是推出城市旅游的吉祥物；第二个大类是推出动漫旅游的内容产品；第三大类是主题旅游线路，研学游；最后一类是动漫的旅游空间。针对这样一种融合发展新动力模式，中国动漫集团力求通过规划、吉祥物、内容产品、植入、文创产品、游学等项目，在动漫旅游方面提供一站式的全面服务。

腾讯动漫高级授权经理王安安现场分享

她为在场观众带来主题为“解锁国漫无限可能”的分享。王安安从腾讯动漫角度出发，简单分享了有关如何将IP因地制宜的融合运用在文旅项目上的经验与想法，同时借用《狐妖小红娘》、《一人之下》等爆款IP+文旅落地项目案例加以说明，为在场的企业及观众带来精彩纷呈的分享。她提到在进行动漫IP跨界合作时，不能脱离IP做内容，要做出符合原世界观的、产生共鸣的、并且辨识高的衍生内容和商品。而在考虑动漫IP与城市文旅结合时，腾讯动漫会综合考虑两个大方向：1.IP与地域特色的结合，让大众用户进圈；2.能够充分带动地方文旅，产生新的消费内容。

圆梦筑成（天津）动漫科技有限公司CEO王磊现场分享

他为大家带来了以知名IP阿狸为案例的商业化文旅运营项目介绍。王磊提到，通过一些动漫内容、动漫场景的线下实体展出，拉动地方经济，同时也可以把粉丝流量导流到文旅和商业方面，进行更加深度的合作。而在每个文旅项目落地前，他们一般会有2-3个月的时间与合作方共同开展策划项目，包括：选址、搭建、设计、IP的联动计划等。

野兽国股份有限公司首席营运官李锦泓现场分享

李锦泓提到，野兽国经历了从自有商品—商品代理—大型售票展—授权代理的公司业务发展过程。在文旅变现方面，他结合野兽国的过往落地售票展及产品案例，提出：在文旅结合的过程中，体验、消费空间及消费商品是三大重要方面。其中，体验是至关重要的。

SMART文创平台总经理柔侠现场分享

她为大家带来了许多关于IP打造和文旅地产的经验。她提到狭义的区域IP主要分为两个方面，一个是吉祥物，一个是展示，包括目的地、文化活动、主题节庆等。而动漫与文旅的融合，即是为文旅项目添加了流量的保证。同时她指出，无论从经济、文化或是人才收益效果来看，将动漫IP与文旅做结合毕竟成为未来大势所趋。





下半场：嘉宾互动



互动环节现场

论坛下半场环节由杭州友诺动漫有限公司总经理张磊作为嘉宾主持，与在场的五位分享嘉宾做互动问答。针对张磊提出的有关"动漫和文旅如何对接项目"、"动漫公司做文旅项目应该面向B端市场或C端市场"、"对文旅行业的展望和期望"等问题，五位分享嘉宾均给出十分中肯的回答。









