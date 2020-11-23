现场直击 |中国动漫产业融合发展论坛

11 月11日下午，“融合与发展·中国动漫产业年会2020”特色论坛——中国动漫产业融合发展论坛在厦门召开。腾讯动漫总编辑黄英平、快看漫画内容事业部总经理胡雯、微博动漫副总裁朱国政、爱奇艺执行总编辑王亮、咪咕动漫总编辑张学伟、天翼爱动漫总经理黄光及联通沃音乐文化有限公司副总经理庞文刚作为分享嘉宾出席了本次论坛活动。





腾讯动漫总编辑黄英平分享现场

她向现场观众带来主题为《愿所有好作品都能够走向IP》的精彩内容分享。她表示腾讯动漫凭借新文创的战略，希望通过以IP为核心构建文化生产方式，探索文化价值和商业价值的良性循环，打造具有全球影响力的中国文化符号。





快看漫画内容事业部总经理胡雯现场分享

她带来关于《带来互联网时代下国漫的变革之路》主题分享。快看顺应国漫崛起，经历了过去6年中从0到1，从1到无限发展可能的过程。她表示，随着前端年轻力量的不断涌现、后端商业链路的不断完善，中国动漫接下来将迎来爆发式增长。





微博动漫副总裁朱国政分享现场

他为大家带来的是《融合发展·动漫领域的新机遇》探讨。在他看来，微博独有的广场型媒体属性决定了，动漫行业是微博最容易触达到不同特点的用户所在。微博动漫希望能够帮助整个行业提高微博动漫在社会大众当中的知晓度和触达度。通过微博动漫这样一个平台提升行业知名度，让读者与动漫之间产生更多的黏性。同时他也期盼动漫行业能够降低门槛，提供更多相关扶持机制，给予动漫产业的年轻人更多希望与机会。





爱奇艺执行总编辑王亮分享现场

他分享了爱奇艺作为平台型企业，在内容、技术及商业变现方面的着力发展，同时还为我们带了爱奇艺今年出海国际的动漫作品—《无敌鹿战队》。期盼爱奇艺在未来与大家一道继续深耕优质原创的动画作品，通过线下合作，周边衍生，打通包括上下游和影视的整体IP产业链，释放更大IP商业化价值。





咪咕动漫总编辑张学伟分享现场

张学伟先生结合咪咕动漫的案例，带来主题为《咪咕动漫5G+数字经济的探索与实践》的分享。首先他通过5G、基建、产业互联网、人民精神文明新期待、科技+文创新增长点、疫情冲击新变量、国内政策环境利好等7个方面，探讨对动漫产业整体下一步发展趋势的理解。同时通过相关案例向大家介绍咪咕动漫如何开发IP产品和沉浸式场景的打造。





天翼爱动漫总经理黄光分享现场

他带来主题为《5G时代的文化科技融合》的分享内容。通过相关案例的介绍，让大家了解到5G时代后融合发展的重要性以及如何借力5G赋能助力。





联通沃音乐文化有限公司副总经理庞文刚分享现场

庞文刚先生通过向大家分享联通近期为吸引动漫及短视频IP进驻，而开展的海纳计划。在布局海外业务方面，庞文刚先生表示从IP生产、孵化、营销到变现各环节，联通沃音乐已具备全面的融合解决方案。希望未来，在融合发展的同时，突破各产业圈层，将各渠道融合在一起，创造出融合与发展的更大的价值。



