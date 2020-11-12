中国音像与数字出版协会动漫工作委员会成立大会圆满举行

11月11日上午，中国音像与数字出版协会动漫工作委员会成立大会在厦门召开。中国音像与数字出版协会秘书长敖然，中国出版集团有限公司副总经理、党组成员陈永刚，中共厦门市委常委、市委宣传部部长李辉跃，厦门市工业和信息化局局长吴新奎等领导嘉宾出席了本次会议。

中国音像与数字出版协会秘书长敖然致辞

他表示动漫产业作为我国大力扶植的文化产业主导项目，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，努力创作无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的优秀作品，为繁荣发展社会主义文化事业、建设社会主义文化强国作出贡献。同时他指出，2020年对于动漫产业而言既是挑战，也是机遇！为促进动漫产业规范、健康的全面发展，动漫工委将团结会员单位，促进动漫产业的发展和动漫产业队伍的建设，推动动漫产业的创新、改革，推动与海内外动漫产业界的交流与合作，从而肩负起振兴我国动漫产业发展的重任。

中共厦门市委常委、市委宣传部部长李辉跃致辞

他指出中国音像与数字出版协会动漫工作委员会成立大会、中国动漫产业年会落地厦门，不仅有利于厦门聚合动漫产业链条，同时对推动厦门城市经济发展、产业转型升级、增强区域文化竞争实力必将起到积极促进作用。厦门市委、市政府将持续鼓励与扶持动漫产业，为中国动漫产业大会创造良好环境，加快推动厦门动漫产业及相关产业取得长足发展。

中国音像与数字出版协会秘书长敖然、中国出版集团有限公司副总经理陈永刚、中共厦门市委宣传部部长李辉跃与厦门市工业和信息化局局长吴新奎，共同为中国音像与数字出版协会动漫工作委员会揭牌。

中国出版集团有限公司副总经理陈永刚代表动漫工委主任委员单位致辞

他表示动漫工委将本着推动中国动漫产业发展的宗旨，积极践行社会责任，大力弘扬时代主旋律，全面贯彻执行党的路线、方针、政策。坚持动漫产业工作为人民服务、为社会主义服务的方向，积极促进动漫产业的发展和动漫产业队伍的建设，始终践行弘扬中华优秀传统文化和时代精神的使命与担当，为我国发展成为世界一流动漫强国而努力。

中国音像与数字出版协会动漫工作委员会与厦门市工业和信息化局战略合作签约

中国美术家协会动漫艺术委员会副主任金城

中国电视艺术家协会卡通艺术委员会秘书长毛勇

代表兄弟单位致贺辞

中国新闻出版研究院数字出版所所长王飚发布动漫产业年度报告

报告针对中国动漫产业发展背景、动漫产业发展特点等进行内容阐述，提出了动漫价值引领作用凸显、步入规模化发展阶段、网络平台成为生态布局者、动漫IP彰显版权价值、品牌符号与传统产业深度融合等五方面发展趋势。

中国音像与数字出版协会动漫工作委员会秘书长杜都

介绍工委年度工作计划

动漫工委将从五个维度开展年度工作：继续吸纳会员单位；组织会员活动，提供会员服务；组织年度奖项的评选工作；逐步开展动漫产业标准化工作；加强协会与产业和相关部门的信息互通。