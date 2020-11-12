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2020年第十三届厦门国际动漫节“金海豚奖”获奖结果揭晓！

资讯 狼小狼 2020年11月12日 17:48

        11月12日上午，第十三届厦门国际动漫节动漫商务大会在集美湖豪生酒店举行，来自产业界、学界的专家学者及动漫创作者共同见证“金海豚奖”的诞生。

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        厦门国际动漫节“金海豚奖”动漫作品大赛由厦门市政府主办，国际动画协会中国分会协办，经过多年的沉淀，“金海豚奖”已成为国内外动漫类专业赛事、业界瞩目的焦点活动；所涌现出来的优秀作品，成为引领动漫创作的风向标，洞察行业发展的新趋势。大赛的入围和获奖作品中，既有获得奥斯卡、昂西、广岛、萨格勒布等顶级国际大赛奖项，也有从金海豚大赛为起点脱颖而出，继而成长为中国优秀动画导演的新生力量。

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        本届“金海豚奖”大赛共设13个综合奖项（8个动画类奖项，5个漫画类奖项）和3个单项奖，总奖金达230万元。自7月启动征集以来，共收到来自全球43个国家和地区的2916部参赛作品，其中境内作品2672部，境外作品244部。组委会邀请了24位境内外行业大咖组成评审委员会，采用专门评审软件进行初评、终评，并专门为境外评委搭建线上评审系统，同时在厦门、北京和多伦多三地设立服务站点，为评审工作和国际交流保驾护航。

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        今年动漫节紧扣“抓招商、促发展”，更凸显交流与实效。商务大会现场22家单位现场签约，分别是：国际动画协会组织中国代表处落地厦门、7家企业到厦门投资发展项目、14家企业达成合作项目。有效推动了一批动漫细分领域优质项目签约落户我市，助力我市动漫游戏产业提质升级。接下来，还将举办“聚焦厦门·动画赏片会”、动画电影论坛、“金海豚”游戏开发大赛作品赏析对接会暨颁奖仪式、游戏产业研讨论坛等精彩活动。

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附：本届获奖名单

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