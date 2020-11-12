以节兴产，厦门动漫游戏产业产值十年间增长超20倍

11月11日，由厦门信息集团承办的第十三届厦门国际动漫节在集美湖豪生酒店拉开序幕。由中国音像与数字出版协会及厦门市人民政府联合主办的“融合与发展·中国动漫产业年会2020”将同期举办。来自产业界、学界的专家学者及动漫创作者再聚厦门，动漫领域的新锐创意、先进理念、前沿探索，将在这里交汇和碰撞。



紧扣“抓招商、促发展”，今年动漫节更凸显交流与实效。据信息集团相关负责人介绍，今年动漫节将邀请头部平台企业、资本、发行、授权、制片等动漫游戏产业链上下游的代表齐聚一堂，通过产业论坛、项目签约、“一对一”对洽、自由交流等形式，打造专业高效的产业交流合作平台，推动招大引强、招才引智，助力厦门动漫游戏产业提质升级。



今年动漫节的主要活动包括“金海豚奖”作品大赛颁奖仪式、动漫节产业项目签约、“金海豚之夜”交流会、聚焦厦门·动画赏片会、动画电影论坛、“金海豚”游戏开发大赛作品赏析对接会暨颁奖仪式、游戏产业研讨论坛等。同时，一批动漫细分领域优质项目也将于动漫节期间签约落户厦门。



动漫产业链不仅包括动画、漫画、游戏以及各种基于现代信息技术手段的动漫新品种，更涵盖动漫周边产品的行业拓展，具有广阔的发展空间和市场潜力。厦门市委市政府高度重视动漫游戏产业发展，通过优惠政策和切实的扶持计划，培育本土企业，助推招商引资。厦门软件园作为动漫游戏产业发展的主要承载地，被授予“国家动画产业基地”“海峡国家数字出版产业基地”“首批国家数字服务出口基地”等荣誉。前不久出炉的“2020中国互联网综合实力百强榜”，厦门4家企业上榜，均为动漫游戏企业。



作为厦门品牌节展活动，厦门国际动漫节自创立起就致力于为厦门动漫游戏企业搭建产业合作的平台，助力引进来、走出去。历经十二年沉淀，厦门国际动漫节已形成专业化、产业化、国际化的鲜明特征，成为国内最具影响力的动漫专业盛会之一，助力厦门动漫游戏产业从无到有，快速增长。数据显示，厦门动漫游戏产业产值十年间增长超20倍。2019年，厦门动漫游戏产业全年营收超170亿元。