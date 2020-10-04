2020“天眼杯”中国（杭州）国际少儿漫画大赛成功举办

2020“天眼杯”中国（杭州）国际少儿漫画大赛是中国国际动漫节中参与面最大、国际化程度最高的青少年品牌活动项目之一，也是中国具有影响力的国际性青少年文化活动之一，更是国内外喜爱绘画艺术的少年儿童切磋交流的大平台。

“融合、交流、创新”一直是中国（杭州）国际少儿漫画大赛举办的初衷。为进一步加强国际间的交流与合作，中国（杭州）国际少儿漫画大赛的足迹已遍及五大洲40多个国家和地区。多年来，依托各参与举办单位的力量，开展了国际巡展活动，先后精选四千余幅获奖作品在马来西亚、德国、日本、加拿大、俄罗斯、新加坡、匈牙利、英国、台湾等国家和地区举办交流巡展80余次。与此同时，还在马来西亚、日本、新加坡、英国、德国设立五个境外分赛区，这为中国文化走向世界扩展了新维度。









2020“天眼杯”中国（杭州）国际少儿漫画大赛作品征集自去年11月启动以来，共收集到42776件作品，有700余个团队集体送选参赛，其中涉外团队有90个、涉外作品达4150余件。经过前期初评、复评，共有1500余幅作品从四万余件作品中脱颖而出并入围终评。大赛结合时势、倡导原创，先后聘请韩美林、朱德庸、黄玉郎、蔡志忠、菲尔•叶(美)、慕容引刀、十九番等多位国内外专家担任评委。经评选，最终有近5334人在赛事中获得各类奖项。 10月2日下午，2020“天眼杯”中国（杭州）国际少儿漫画大赛颁奖仪式在杭州青少年活动中心大联欢厅隆重举行。80位获奖选手代表精心装扮以动漫Cosplay形象参加了本届大赛的颁奖仪式。









值得一提的是，围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚这一主线，结合疫情防控常态化形势，本届大赛专门设置了“垃圾分类”“5G时代”“爱的传递”“全民抗疫”“精准脱贫”五个主题。对于“爱的传递”“全民抗疫”主题，不少画作描绘的主人公是在抗“疫”中奋战在一线的医护工作人员，参赛的小画家们用手中的画笔抗击疫情，为伟大“逆行者”的抗疫行动加油助威。对于“5G时代”这个主题，参赛选手们可谓“脑洞大开”，作品展示了孩子们对于“5G”的奇思妙想，色彩丰富、构思奇特的构图堪比一张张科幻大片，让人过目难忘。特别值得一提的是，本次大赛中贵州赛区的作品表现尤为抢眼。作为浙江对口的帮扶地区，贵州赛区的孩子们提起手中的画笔给予对大赛最忠实的支持，表达了心中对“中国梦”最美好的期待。









在第十六届中国国际动漫节举办期间，可以在杭州青少年活动中心美术楼大厅、中国国际动漫节产业博览会B馆观赏本届少儿漫画大赛的优秀获奖作品。

