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黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼

业内 狼小狼 2020年10月09日 16:58

刚刚结束了国庆+中秋的顶配版黄金周,让动漫迷翘首以盼的2020 CICF中国国际漫画节动漫游戏展在广州圆满落幕,活动中最抢镜的莫过于在主舞台举办的LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼。在中国动漫金龙奖组委会加持指导下的颁奖礼,亮点纷呈,LALALACOCO版权方代表周玮光先生也莅临现场见证声优达人的诞生。同时,神秘大咖亮相现场加码狂欢,热舞、福利、互动轮番来袭,《LALALACOCO》首场粉丝见面会点燃了在场所有人的热情!

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第1张

LALALACOCO全国声优大赛是由《LALALACOCO》与喜马拉雅APP联合举办的全网配音人气PK活动。自8月底开赛以来,大赛共收到一万五千多份投稿,来自全国各地的网友pick上喜欢的片段,以炸裂全网的声音演技,掀起了一股《LALALACOCO》配音热潮。

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第2张

LALALACOCO全国声优大赛

经过近1个月的作品征集与人气点赞PK,一、二、三等奖的人气TOP6选手在激烈的竞争中尘埃落定,并在此次颁奖典礼上进行了揭晓。TOP1选手大路_九星以精湛的配音演绎人气登顶,喜提现金10000元及声优达人大礼包,并顺利将《LALALACOCO》第二季角色配音资格纳入囊中。TOP2至TOP6选手也依次获得了不同等级的现金及喜马拉雅福利大奖。丰富的奖品让现场观众忍不住高呼“赶紧再来第二届!”。

到场的选手们以创意形式再现了自己的配音实力。无论是角色反差的二次创作,还是在配音表演中融入”想要成为Rap Star吗?“的热梗,亦或是演绎COCO版的《龙王赘婿》,选手们都充分展现了自己的才气,引发现场阵阵欢呼。

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第3张

本次声优大赛颁奖礼上,其中一大亮点是第三名获奖选手的到场,这位98年的女生,搀扶着自己72岁的奶奶,一路从江苏徐州辗转24小时的火车,来到广州,除了在现场还原了一段LALALACOCO配音片段外,几段无缝衔接的不同风格声音表演让在场的观众掌声络绎不绝。而其他几位由于特殊时期出行受限未能抵达现场的获奖选手,也通过视频方式与在场的观众们分享了对《LALALACOCO》的喜爱以及获奖的喜悦。

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第4张

除了揭晓获奖名单,LALALACOCO全国声优大赛带来的惊喜更是一浪接一浪!《LALALACOCO》动画中扮演可爱普奇、在国产动画《魔道祖师》扮演魏无羡、在游戏《恋与制作人》扮演白起的声优大咖阿杰,也通过祝福视频与观众们见面,并为各位声优达人加油鼓劲。

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第5张

LALALACOCO也破次元壁而来,领跳开场舞,激情散发萌力!当然,现场也少不了《LALALACOCO》元气无敌的主题曲演绎,唱见樱萍Apple现身助燃,引领大合唱,顿时嗨翻全场!不得不提的是——LALALACOCO的限量大礼包福利奖品,也瞬间激起了现场漫迷们的参与热情。大家在问答游戏、幸运抽奖等层层精彩的互动轰炸中,收获了快乐,也迷上了这位可爱无敌的时尚启蒙教主。

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第6张

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第7张

为了扩散元气,让更多人感受LALALACOCO家族的魅力,颁奖典礼结束后,COCO还在场馆中不断“闪现”与大家合照,持续不断的欢声笑语给这次粉丝大联欢画上了一个圆满句号。

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第8张

作为日本热门动漫形象Hello Kitty的原作者清水侑子老师的另一部得意动漫作品,《LALALACOCO》动画第一季于2019年1月率先在日本东京电视台播出时就广受关注,同年7月在国内哔哩哔哩弹幕网和爱奇艺动漫开播时,以9.0分的高分完结,全平台曝光量达到2300万。

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第9张

B站《LALALACOCO》番剧

此次大赛是《LALALACOCO》进入中国后首次发起的全民性互动。作为在国内上线的第一次全国大事件,LALALACOCO全国声优大赛经过近1个月的比拼,获得了网友们的超强反响与支持;最终征集配音作品数量达到14594条,累计点赞超过10万次,平台曝光量超过2000万。同时,这场旨在更广泛传播“时尚与自信”理念的线上线下融合娱乐文化活动,不仅大大拉近了作品与动漫迷间的距离,也让更多人认识了这部元气治愈的动画,萌发满满的正能量!

黄金周大头条！神秘大咖亮相LALALACOCO全国声优大赛颁奖礼 业内 第10张

LALALACOCO全国声优大赛已圆满落幕,但艾拉小镇的故事仍在继续,《LALALACOCO》第二季将在今年冬天与大家见面,请大家持续关注哦 !

下一站,《LALALACOCO》将落地上海,参加令人瞩目的CLE中国国际品牌授权展。作为全球IP布局亚洲市场的优质平台,CLE中国授权展已连续举办十三界,今年将于10月21-23日在上海新国际博览中心启幕。届时,《LALALACOCO》也将在推介现场进行IP亮相,与优质商务伙伴展开授权形象、授权新品及授权合作项目的深入探讨,记得要在琳琅满目的IP阵营中找到我们的小可爱,咱们不见不散哦!

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