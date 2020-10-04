第十六届中国国际动漫节声优大赛全国总决赛精彩落幕

声优大赛以表演加竞技的形式，发掘优秀配音人才，为专业配音机构输送新鲜血液，促进配音行业良性发展，是国内动漫和配音领域极具影响力的专业赛事，深受国内外动漫及配音爱好者的喜爱和关注。自2010年第六届中国国际动漫节首次举办以来，该赛事已成功举办十届，每年都会吸引上百支配音团队参与，十年来累计近4300支团队参赛、近百万配音爱好者参与，广受国内外动漫、配音领域关注和好评。

9月30日、10月1日，第十六届中国国际动漫节声优大赛全国总决赛在杭州举行。经过为期两天的总决赛中，来自全国六大赛区的选手们齐聚杭州，用声音对决挑战，用实力问鼎冠军。最终，产生了个人赛冠亚季军、团队赛冠亚季军等24个奖项。其中，乒乒乓乓队获得团队赛冠军，许潇文摘得个人赛冠军。在10月1日晚举行的颁奖典礼上，杭州市人民政府副市长、中国国际动漫节执委会副主任陈国妹出席并颁奖，中共杭州市委宣传部副部长、中国国际动漫节执委会秘书长钮俊参加并致辞。









作为国内唯一国家级平台的动漫配音赛事，其举办方式不断顺应潮流趋势在变革创新。本届声优大赛分设了个人赛和团队赛两大赛道，在青岛、广州、成都、北京、南昌等城市设置了五大地面分赛区，首次与芒果TV合作增设网络赛区，首次邀请配音界大咖全程参与指导、点评，首次引入IP合作、新媒体平台，并尝试为选手提供更多的职业化引导。经前期海选、初选和复赛等环节，最终有30位个人赛选手、25支团队赛队伍从3000余件参赛作品中脱颖而出进入总决赛。

大众评审参与打分 明星导师带队PK

随着近几年配音综艺节目《声临其境》和二次元文化的兴起，配音这个看似小众领域的制作环节让越来越多人注意到，在本届声优大赛的决赛中，赛制评审引入了大众评审的概念，让更多的普通观众参与配音明星的选拔，以他们的视角来看待什么样的声音最能够打动人、吸引人。





本届声优大赛特别邀请《大圣归来》配音导演滕奎兴、《秦时明月》配音导演刘钦组成专家顾问团，参与赛事的整体策划及赛制的制定。不仅如此，还邀请了《哆啦A梦》《刺客五六七》《侠岚》《一人之下》《蜡笔小新》等众多作品原声配音大咖陈美贞、姜广涛、褚珺、彭尧、刘海霞加入导师团队。





中国知名配音导演 滕奎兴





中国知名配音导演 刘钦

其中，陈美贞老师为了来杭州参加总决赛评审，特意推掉了半个月的工作，按照防疫要求自愿隔离14天。在颁奖典礼上，导师们的现场表演让现场观众惊呼秒回童年时代。





中国台湾资深配音演员 陈美贞

在赛程设置上，本届声优大赛也更加综艺化，对抗氛围更加浓厚。在6名导师带队的个人赛中，每名导师通过抽签决定两两PK选手，在第二轮比赛中，胜出的15名选手通过抽签选取导演组准备的主题配音片段，导师现场带领选手进行角色分析和声音指导，在有限的时间内考察选手的即兴发挥能力，对导师和选手都是一次挑战，现场的比赛氛围更加刺激。







此外，比赛规则还加入了融入声音元素的个人才艺表演，对参赛选手也是一个全方位的考察和挑战。这样的赛制设置除了让整场比赛看起来更加刺激之外，也着重考察了选手们声音的即兴变化能力，以及如何快速地把握好角色的心理变化，对于以后选手们从事配音行业都有很大的帮助。

六大赛区辐射全国 参赛作品超3000部

本届声优大赛设立东部青岛、南部广州、西部成都、北部北京、中部南昌五大地面赛区，并且联动新媒体平台增设网络赛区，各位配音爱好者只需要通过网络平台上传作品即可参加比赛；此外，分设个人赛、团队赛两大赛道，新设复活赛、人气赛投票互动，观众通过投票来选出自己喜爱的选手，助力选手复活，进入总决赛。中国国际动漫节执行委员会负责人介绍，自2020年6月16日启动报名以来，六大赛区共收到3000余件参赛作品，参赛作品质量相比往年有了很大提升，其中参赛选手中非专业选手占了很大比例。





千万级流量扶持 尝试职业化引导

面对越来越专业化、体系化的配音行业，今年声优大赛在赛事的基础上，为选手增加更多的职业化引导，同时利用中国国际动漫节平台的资源，为企业与选手建立合作共赢的机会。本次比赛中表现突出的选手将有机会签约芒果TV声优艺人、成为大芒计划UP主，并获得导师配音工作室的试音、实习机会。

本届声优大赛与网易雷火的旗舰级大IP《逆水寒》达成深度合作，不仅为大赛提供更多素材内容，增加更多玩法，也为优秀选手提供IP试音和加入雷火音频团队的机会。雷火音频负责支持雷火事业群下所有类型项目的音频产出和质量把控，为各类型产品提供高品质的“听觉体验”，其代表产品有“逆水寒游戏音乐”“逆水寒鸣玉集”等。

此外，芒果TV声优定制剧制片人现场对两位参赛选手提出了试镜邀请，上海恒声工作室直接要求加入选手群对接优秀选手，滕奎兴、刘钦两位导师更是同时对一位突出选手发出了影视剧配音的邀约，本届声优大赛总决赛优胜选手收获满满。





首次落户江干区 助推该区动漫产业发展进入“快车道”

今年声优大赛决赛落址杭州市江干区，这也是江干区首次成为中国国际动漫节分会场。这个结果并不令人意外，因为近年来江干区动漫产业发展一直都在领跑。目前，江干区有诸如蒸汽工场、天雷动漫、奥光动漫等动漫核心企业9家，相关企业30余家，播出原创动画作品1512集。





（天雷动漫创始人雷涛）

例如天雷动漫有限公司历时5年创作的动画片《小鸡彩虹》在央视和全国近百家电视台播出，并发行海外，落地discovery频道，在近百个国家播出，《小鸡彩虹》水墨画般的色彩改变了国外行业对中国幼儿动画的认知。 天雷动漫创始人雷涛介绍：“除了内容发行以外，天雷动漫还积极拓展版权授权，围绕《小鸡彩虹》，天雷动漫做了一系列的衍生尝试，包括有声广播、玩具、IP嘉年华巡展等。”









以“政府搭台、企业唱戏”的方式，江干区组织动漫企业参加杭州文博会、长三角文博会等活动。此次声优大赛落户江干区，也将江干区动漫产业发展推入了下一个“快车道”。





附件

第十六届中国国际动漫节声优大赛总决赛获奖名单

团队赛获奖名单：

团队组 一等奖：乒乒乓乓队

团队组 二等奖：音爆拆迁队

团队组 三等奖：一家之主队

团队组 优秀团队指导奖：张晓燕

团队组 最佳人气团队奖：WIFI队

全国十佳声优团队：

乒乒乓乓队

音爆拆迁队

一家之主

四不缺一

添糖鸭丁队

姐妹花队

四大天王队

平仄平仄平平仄队

请求配队

强声音儿

个人赛获奖名单：

个人组 一等奖：许潇文

个人组 二等奖：栾天光

个人组 三等奖：缪镌

个人组 最佳表演奖：王宁

个人组 最佳创意奖：袁莺丹

个人组 最强赛区奖：东部赛区

个人组 最佳人气奖：容沐

个人组 最强导师奖：滕奎兴

个人组 逆水寒特别奖：陈森平

