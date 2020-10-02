第十六届中国国际动漫节国际动漫游戏商务大会圆满收官

2069场商务洽谈，1543个合作意向，发布项目总值近5亿元！9月28日至30日，第十六届中国国际动漫节国际动漫游戏商务大会（iABC）在杭州举行。为期三天的活动吸引了863名国内专业观众到现场参会。

本届iABC开设买家俱乐部暨新片发布会、“中国力量，向阳而生”动漫游戏创投会、“强强联合，多元联动”动漫游戏外包项目发布会、“舒克贝塔的新征程与新伙伴”皮皮鲁总动员专场推介会、IP授权合作大会、以匠人之心探索动漫游戏之路主题分享论坛、“一个优秀的ACG项目是如何诞生的”行业专业技术分享会等15个专业活动； 叶罗丽、白素贞、舒克贝塔、托马斯800余个国内外著名IP齐聚杭州，超100部全球动画新片在线上、线下亮相。

本届iABC自9月2日正式启动并开始筹备，共收到了100余家传统媒体和新媒体国内买家的踊跃报名，使用一对一线上预约系统会前预约678场，现场一对一洽谈1400余场，其中巴西、英国、芬兰、法国等专业观众参与线上一对一预约洽谈、国际线上洽谈对接近百场。为期三天，充分凸显了中国国际动漫节产业端的交易内核，各类活动、商务洽谈2069场，截至目前，合作意向数量已达1543个。本届iABC还吸引到了来自韩国、美国、加拿大、巴西、法国、芬兰、马来西亚、埃及、西班牙等42个国家和地区的海外专业观众在线浏览、参与活动。

作为中国国际动漫节的商务板块，iABC是推动重大项目发布并签约落地的重要平台，特别是在后疫情时代动漫游戏企业更需要这样的平台。9月29日下午，iABC2020重要项目发布暨签约仪式在第一世界大酒店苏黎士厅举行。

此次重大项目发布包含传统的动漫原创作品和IP衍生授权项目、动漫与影视和文旅跨界融合的项目、新技术赋能动漫产业提速增量等五大类14个，涉及金额近5亿元人民币，涵盖了近年动漫游戏领域的重要题材。其中四个项目进行现场签约，包含日本东京电视台20亿日元注资杭州设立都之漫公司开展国际合作业务、中国动漫集团和坤罡集团在杭州东站打造国内首个高铁动漫数创城项目、SMART度假产业智慧平台与未蓝文化签署城市文旅合作项目协议、欢娱徐行与优酷签署联合开发海洋文旅IP项目，现场签约金额超2.5亿元人民币。

2020年注定是不平凡的一年，疫情虽然对日常生活、生产造成了一定冲击，却阻挡不住动漫游戏产业高质量发展的趋势和步伐。2020iABC在科学精准做好防疫措施的前提下，致力助力后疫情时代中国动漫产业全面复苏、探寻逆势而上的动漫产业新机遇，进一步推动中国国际动漫节成为国际动漫游戏产业交流、商务对接、项目合作的重要平台。

