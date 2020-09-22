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想上央视《对话》栏目吗？机会来了！

资讯 狼小狼 2020年09月22日 12:22

嘿！国漫君戳了戳你


你知道 央视财经频道


中国国际动漫节动漫产业高峰论坛上


打造的《对话》特别栏目吗?


今天，国漫君有个重磅福利


要带给诸位热爱动漫的粉丝们！


参与这个活动，


你将有机会上央视哟！



“动漫真爱粉”不仅仅是一个标签


“动漫真爱粉”不仅仅是一个自己给自己打上的标签。参与这次活动，你就 有机会来到本次动漫产业高峰论坛《对话》栏目的直播现场，与名家面对面，聆听专家大咖分享，了解动漫产业现状。


《对话》栏目简介

想上央视《对话》栏目吗？机会来了！ 资讯 第1张


△往届中国国际动漫节 央视财经频道《对话》栏目录制现场


《对话》是中国中央电视台财经频道高端品牌谈话节目，创立于2000年。创办18年来，不间断纪录，上千期节目、数千位重量级嘉宾见证着中国经济的发展 ，也成为影响全球经济发展的重要力量。该节目在企业家、政府工作人员等人群中一直备受高度关注，节目话题往往会成为政界、商界人士探讨交流的热门话题，并走进众多高校MBA课堂成为商业教科书。


《对话》栏目和中国国际动漫节已经多年牵手合作，每年都会聚焦年度动漫产业发展与走向，在动漫节期间推出一档定制节目，已经成为业界高度关注的动漫专业盛会。


谁是“动漫真爱粉”


“动漫真爱粉”不限于动画界的专业人士，也可以是Coser、漫画忠实爱好者、二次元游戏玩家等动漫粉丝。 只要你有一颗爱动漫的心，只要你认为自己足够真爱，那你就是我们要找的人！


参与方式


大家可以在微博上打卡并@中国国际动漫节官博，表达自己对动漫那颗炙热的心，也可以说一说动漫是如何陪伴自己的生活与工作，如果晒出图片的话被选上的几率会更高哦！


最终我们将从中选出5名超级狂热动漫粉请到《对话》栏目录制的现场，用你最擅长的方式为自己喜爱的动漫作品打“call”。


五个名额正虚位以待，


各位“硬核动漫迷”们，


还不快行动起来！

想上央视《对话》栏目吗？机会来了！ 资讯 第2张


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