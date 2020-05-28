连卡针都不放过的深度定制，OPPO Ace2 新世纪福音战士限定版正式发布

2020 年 5 月 28 日，中国，深圳——OPPO 今天正式推出 OPPO Ace2 新世纪福音战士限定版，并同时发布 OPPO Watch、OPPO Enco W31真无线耳机、OPPO 40W AirVOOC 无线闪充充电器等产品的新世纪福音战士限定版，此外即将发布的智能手环 OPPO 手环也以新世纪福音战士限定版的方式首次亮相。本次定制范围涵盖多款产品及配件，从最外层的快递盒到最细节的卡针再到系统界面，在新世纪福音战士TV版面世的第 25 周年和新世纪福音战士新剧场版·终上映之年，OPPO 带来有史以来最深度的定制。





OPPO Ace2 EVA限定版全球限量 10000 台，售价4399元，OPPO Watch EVA限定版全球限量 10000 台，售价 2199 元，OPPO Enco W31真无线耳机 EVA 限定版全球限量10000台，售价 399 元，OPPO 40W AirVOOC 无线闪充充电器 EVA 定版全球限量 5000 台，售价 299 元。以上定制产品将于 6 月 1 日线上线下同步开售。









一部连卡针都不放过的定制机

特别定制的快递包装，好像打开了来自 Nerv 的机密文件。特别设计的插入栓包装盒，成为OPPO 历史上最大胆、定制最深度的包装盒。包装内部定制了灵感来自朗基努斯之枪的卡针，Nerv 元素的定制耳机，以发射地台和电缆为灵感的 65W 超级闪充充电套装。定制手机壳采用与RG初号机的双色一体成型相近的双色注塑工艺，更加轻薄的同时还加入了出击字样，再现初号机战斗力爆棚的场景。









OPPO Ace2 EVA 限定版以初号机为设计来源，整机的紫绿色的配色比例与初号机相近。定制机四个角各有三个对称的黑点，来源于初号机胸口、腿部的 6 个点。定制机后盖采用热锻玻璃工艺，在手机的背部设置了两条立体的棱线。再加上 AG 蚀刻工艺，造就了哑光的视觉表现和磨砂的手感，AG 遮蔽和玻璃电镀工艺打造了初号机头像。行业首次将热锻玻璃工艺与 AG 蚀刻工艺共用到同一产品上，是 OPPO 最复杂的工艺组合，代表了 OPPO 定制产品设计的最高水平。除了外观，EVA 限定版匹配了定制的壁纸和主题。

OPPO Ace2 EVA 限定版的灰色数据线，忠实还原了初号机插电的场景。65W适配器特意设计了“电力充足”，拥有目前量产最快的40W AirVOOC、65W SuperVOOC，可以实现有线闪充5分钟，开黑2小时，无线闪充5分钟，开黑1小时，还定制了灵感来自 AT Field 的无线闪充动画。

多款IoT产品EVA限定版亮相

OPPO Watch EVA 限定版来源于明日香，源自二号机的红黑撞色设计，铝合金表壳融入明日香色战斗服同款颜色，以橙红色按键点缀。OPPO 还提供红黑两组氟橡胶表带，复刻了多款明日香和二号机动态表盘。定制版手表支持 Watch VOOC 闪充技术，全新定制了充电动画。包装盒封面由特殊立体光刻纸制成，采用浮雕工艺，让二号机更有立体感。左右两边打开包装，手表会自动抬升，更有仪式感。





OPPO Enco W31真无线耳机 EVA 限定版耳机盒采用零号机的黄灰配色，耳机本体采用绫波零战斗服的蓝白配色，线条和标识还原更多细节。









OPPO 40W AirVOOC 无线闪充充电器 EVA 限定版采用以Nerv本部的地下城市为灵感的灰绿色机身，将 Nerv标志置于风扇上，蝶翼风扇在红色暗影中若隐若现，配合 EVA 电力警示元素，再现初号机战前蓄能状态。

OPPO ID设计师Ben表示：“新世纪福音战士作为公认的神作，影响了动画行业，也影响了一整代人。这是一款由粉丝共同打造的产品，从产品设计到软件研发，包括宣传海报的设计，所有环节都由OPPO 内部的 EVA 粉丝负责。EVA 的故事还在继续，在新世纪福音战士TV版上映的第 25 周年，我们为所有热爱 EVA 的人打造了这台 OPPO 有史以来最深度的定制机。”

价格和上市时间

OPPO Ace2 EVA 限定版全球限量 10000 台，售价4399元， OPPO Watch EVA 限定版全球限量 10000 台，售价 2199 元，OPPO Enco W31真无线耳机 EVA 限定版全球限量10000台，售价 399 元，OPPO 40W AirVOOC 无线闪充充电器 EVA 限定版全球限量 5000 台，售价 299 元。以上定制产品将于 6 月 1 日线上线下同步开售。35家线下体验店上架了 OPPO Ace2 EVA限定版和定制 IoT 产品真机。三款独家定制的 EVA 主题可在 OPPO 主题商店下载购买，限定版用户还有 1000 个免费下载的名额，收到手机后点击推送激活。此外，OPPO 手环 EVA 限定版也将在近期上市。

类型 OPPO Ace2 新世纪福音战士限定版/OPPO Ace2 EVA限定版 性能 高通骁龙™865+X55 8GB+256GB UFS3.0+TurboWrite+HPB Z 轴线性马达 等效 4000mAh 电池能量，65W SuperVOOC 2.0、40W AirVOOC、10W 反向无线充电 屏幕 6.55 英寸 屏幕比例 20:9 分辨率 2400*1080，402ppi 90Hz 屏幕刷新率，180Hz 触控采样率 后置摄像头 4800W 主摄镜头（IMX586 f/1.7光圈 ）+800W 超广角镜头+复古肖像风格+漏光人像风格镜头 前置摄像头 1600W 像素，f/2.4，支持超级夜景模式 网络连接 5G: SA/NSA双模，n1/n3/n78/n79/n41(n1/n3需运营商现网支持后 OTA 支持)

5G+Wi-Fi6 叠加 OS ColorOS 7.1 (基于Android 10)，定制版 Breeno

关于OPPO

OPPO于2008年推出第一款“笑脸手机”，由此开启探索和引领至美科技之旅。今天，OPPO 凭借以Find X 和 Reno 系列手机为核心的多智能终端产品，ColorOS 操作系统，以及 OPPO Cloud、OPPO+ 等互联网服务，让全球消费者尽享至美科技。OPPO 业务遍及全球40多个国家和地区，拥有6大研究所和4大研发中心，并在伦敦设有全球设计中心。超过4万名OPPO员工共同致力于为人们创造美好生活。