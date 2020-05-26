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《苍穹榜之万兽归源》连载一周年，连更、抽奖活动火热来袭

业内 狼小狼 2020年05月26日 18:04

2019年5月25日，《苍穹榜之万兽归源》（以下简称为《万兽归源》）于腾讯动漫独家上线，至今已连载了整整一周年。漫画由知名作家天蚕土豆监制，邵宏鹏作画，围绕着神兽大陆上的英雄少年们历经磨难最终成长的故事展开。此前一经发布便大获好评。随着连载的推进，更是在网络上收获高达2.1亿的人气。据统计，《万兽归源》多次位列周榜前十，在月票榜中的表现同样不俗。

《苍穹榜之万兽归源》连载一周年，连更、抽奖活动火热来袭 业内 第1张

在这连载一周年之际，《万兽归源》将于2020年5月22-23日连更两天，并于25日至31日开展投月票、送周边的活动。

《苍穹榜之万兽归源》连载一周年，连更、抽奖活动火热来袭 业内 第2张

苍穹系列打造别样故事，大千世界热血延续

《万兽归源》是"苍穹榜"系列的第二部漫画作品，主要讲述了在神兽世界中陆准等英雄少年们的热血励志故事。苍穹榜系列延续了《斗破苍穹》、《武动乾坤》、《大主宰》这三部作品中的庞大世界观——大千世界，神兽大陆上的猿王之子陆准为寻求父亲死亡的真相，和朋友们一起踏上征程。

《苍穹榜之万兽归源》连载一周年，连更、抽奖活动火热来袭 业内 第3张

在玄幻故事中，此类题材极为出彩，广受读者们的喜爱，且苍穹榜意在打造天蚕土豆玄幻宇宙，旨在让读者们在阅读过程中找到归属感和兴奋感。漫画秉持着邪不压正的精神内核，具有时代正能量。陆准背负振兴猿族的使命，和朋友们一起共同对抗这个世界的邪恶力量。

《苍穹榜之万兽归源》连载一周年，连更、抽奖活动火热来袭 业内 第4张

连载一周年人气攀升，高品质团队打造精品玄幻

《万兽归源》是由知名作家天蚕土豆监制，天蚕土豆曾多次登上中国网络作家富豪榜，著有《斗破苍穹》、《大主宰》、《元尊》等作品，其作品也获得诸多奖项和读者追捧。在天蚕土豆的监制下，《万兽归源》的品质得到保证，故事更加精彩。作为《万兽归源》的画师，邵宏鹏也在行业内颇具名气，曾主笔《小武》、《知北游》等漫画，收获了大量的好评。

两者的强强联手让《万兽归源》的人气一路攀升，剧情引人入胜，画风自然流畅。不论是打斗场面中的热血高燃，还是景色的美轮美奂，抑或是角色们的内心挣扎都在漫画中展现得淋漓尽致。

《苍穹榜之万兽归源》连载一周年，连更、抽奖活动火热来袭 业内 第5张

值得一提的是，《万兽归源》的出品方是未天文化。未天文化一直致力于"书、漫、影、视、游"的多方联动，深度开发 《大主宰》《元尊》"苍穹榜系列"等天蚕土豆系列IP作品。《万兽归源》的斐然成绩也离不开未天文化始终坚持产出高质的作品的理念。

苍穹榜系列IP再出海，万兽归源韩语版即将上线

近年来，越来越多的优质国漫不仅在国内大放异彩，还在海外获得了广泛好评。此前，苍穹榜系列第一部漫画《苍穹榜之圣灵纪》韩语版已于2020年4月21日上线Kakao、Naver等平台。大批韩国读者由此了解到中国的玄幻故事，进而对中国文化产生兴趣，苍穹榜系列作品出海成就不俗。

据悉，《万兽归源》韩语版预计将于7月在Kakao、Naver、lezhin等平台上线，至此苍穹榜IP海外版图再扩大，优质出海国漫将再添新军。


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