对话 OPPO Ace2 EVA 限定版设计师：勇敢的少年啊，快去创造奇迹

据说《EVA 新剧场版·终》要回归了，定档今年 6 月 27 日在日本上映。这条消息我最早是从 Reno Ace 高达版的设计师 Ben 的朋友圈看到：终于要来，一解七年之痒。

可惜因为疫情的原因，新剧场版再次无限期推迟了。我告诉 Ben 之后，他还是坚持：「总归有个念想。」在 NGA、虎扑、贴吧里，粉丝们也纷纷抱团怀念曾经一口气追完的剧和漫画。

不过 EVA 跳票可以说是常规操作了，自从 2012 年《EVA 新剧场版 Q》上映之后，导演庵野秀明就曾公布过「在做了」的消息，2018 年发布招募制作人员的信息，2019 年终于释放出 10 分钟的片头。

「我初三看完所有 EVA 作品，现在大二了他还没出」，「这算什么啊，我 13 岁看的 TV 版，现在 33 了。」对于包括 Ben 在内的忠实粉丝来说，EVA 几乎可以与他们的青春划等号。

「还记得鞠萍姐姐的歌声吗？」

「美丽的天使在远方召唤你，勇敢的少年啊，快去创造奇迹…… 总有一天，你会发现你的力量强大无比，总有一天，你会发现你可以创造奇迹」，这是一首暴露年龄的动画片主题曲，听过这首歌的人，大概率是 80 后、90 后。

2000 年前后，深圳电视台引进了 EVA，中文名为《天鹰战士》，主题曲《残酷天使的行动纲领》也有了对应的中文版《美丽的天使在远方召唤你》。由于声音很像，当时很多小朋友误以为这首歌是鞠萍姐姐唱的。

当时「勇敢的少年」主题曲太火了，鞠萍姐姐还在新京报采访中专门辟谣了此事，只是音色比较像。但这也成为老粉丝们怀念童年的一个记忆锚点。

对于当时刚读小学的 Ben 来说，「我小朋友看这个也不知道为什么？看不懂 EVA 的核心计划为什么是人类补完计划？最吸引我小朋友的是男主碇真嗣驾驶初号机与使徒对战的场景，奔跑着冲向使徒的初号机很燃，我小朋友甚至想象过自己驾驶所向披靡的初号机，从地下乘坐电梯升上地面的场景。」

「但随着年龄的增长，上大学之后，我多次回看当时的 TV 版以及之后的剧场版，发现他的世界观很大，既很神话，又很现实。当时的日本经历了大萧条，而且最流行的是高达，突然诞生出 EVA 那种完全不同的世界观，他们也很迷茫。人类补完计划中，补完的意思是心灵之壁的破解，人与人之间相互理解」，「随着年龄的增长，越看越有味道」，Ben 总结道。

内心毫无波动，甚至还想再买一点周边，对于粉丝来说，EVA 还有另一个标签：「新世纪圈钱计划」，因为它的定制周边覆盖范围可能是目前最广的。你不仅可以买到 EVA 定制的打火机、电风扇，甚至还有主题相关的帐篷、拖鞋。

比如优衣库最近就一口气出了一整套 EVA 联名 T 恤，忠实粉丝自然是买买买了。第二次采访 Ben 的时候，他已经穿着 EVA 联名 T 恤上班了，不过手腕上还戴着高达定制版的手表，「等我们设计的这一整套 EVA 上市之后，我就把手表也换成 EVA 定制的。」

还有另一种 EVA 周边—手办，无论是 2019 年秋叶原引发抢购的全金属 EVA 初号机，还是 2018 年在上海落地的史上最大初号机，都是粉丝打卡的必经之地、购物清单的必买手办。

在粉丝看来，虽然都是买买买，快销品的定制，更多的是在满足使用需求的同时，彰显爱好，收藏和纪念的价值感上可能不如实体手办。

「我买了全套定制机，到现在也不舍得拆封」

Reno Ace 高达版，粉丝买回家之后都不舍得拆开，而是原封不动收藏起来。如何让定制手机更有收藏和价值感，做出最有诚意的「圈钱计划」，成为 Ben 的设计团队面临的首要问题。

毕竟这是官方宣布：「再见了，所有的 EVA」之后，为数不多的定制手机。EVA 剧场版即将完结，能引发二十多年前天鹰战士回忆的机会也越来越少。

EVA 的包装盒，Ben 2019 年就设计好了。就是在量产版 OPPO Ace2 包装盒基础上，印上初号机的头像。包括去年的高达版也是这样设计的，除了手机，最有收藏价值的是专门设计的高达 20 周年纪念徽章。但 Reno Ace 高达版上市之后，Ben 也在反思，如何进一步提升定制机的价值感？从收到快递、开箱就打动粉丝。

EVA 的机体配备插入栓，也就是长筒形状的驾驶舱，用于接收驾驶员的脑电波信号。碇真嗣进入驾驶舱之后，插入栓从 EVA 的颈部螺旋插入。碇真嗣与初号机的同步率达到了 100%，乘坐发射地台升上地面，与使徒战斗。插入栓可以说是初号机的灵魂。「这个剧情设定让当时还是小朋友的我印象深刻，也成为我重做包装盒设计方案的灵感来源。」

为什么不舍弃传统的方形包装盒，直接做成插入栓呢？

当 Ben 的设计团队把新的设计稿展示在 OPPO 内部的 EVA 粉丝面前时，大家都觉得，就是它了。而此时距离产品上市只有两个月的时间，在这两个月里，EVA 项目团队重新开了模，改进了良率，最终完成插入栓包装量产。

其实一开始内部也有犹豫过，重新开模的成本太高了。但它不是纸质的，塑胶材质更有收藏价值，从侧面旋转拧开包装盒也更有仪式感。为了造福粉丝，Ben 坚持了插入栓包装方案。

了却了童年的小心愿，这样做定制机虽然很难，但勇敢的少年，终于创造出了奇迹。

做完了插入栓包装，往上一层是快递包装，「一般的快递纸箱除了收件人，没什么别的信息。我想让买到它的粉丝，从收到快递开始就进入 EVA 状态。」所以 Ben 的设计团队连快递箱也一起设计了，把它做成了 EVA 主题，快递箱印上 EVA 的机密信息：「头号文件」之类的。粉丝打开它的一瞬间，就好像打开了来自 Nerv 的机密文件。快递箱内部还有一个配套的 EVA 底座，拿出来可以把圆柱体插入栓包装放在桌面。

撕开快递箱，拧开包装盒，里面的充电器、数据线、耳机、手机壳、说明书也都做了定制。

数据线忠实还原了初号机插电的场景，机体连着根电缆，在地底下坐着电梯升上来，一开始固定，慢慢亮眼睛，就开始准备跑步。初号机很依赖这跟电缆，一旦断线，只能继续战斗 5 分钟。而定制机可以充电 5 分钟，可以「战斗」2 小时，所以 Ben 在适配器上面特意设计了「电力充足」。

手机和数据线就是初号机本体，手机壳最初的方案是盾牌，但是 EVA 里盾牌的参考不多，初号机就没有盾，有盾的是 0 号机，颜色跟手机的设计不太配。如果手机壳做成全灰色的话，也没有什么质感。所以 Ben 在手机壳上也还原机体的元素，采用紫、黑、绿搭配。在中间加了一个「出击」的字样，表示准备战斗的状态。

网格是 EVA 动画中经常出现的元素，比如电梯或者栏杆，每次初号机乘坐电梯升上地面，背景都有网。我们在 TPU+PC 材质的手机壳上丝印了网格，「出击」的字样是在下面一层的膜片上，上下两层做出了悬浮的感觉。

另一桩未了却的心愿是在去年 Reno Ace 高达版发布之后，Ben 看到粉丝评论：「怎么卡针不搞定制？」当时 Ben 很遗憾：「对啊，为什么不搞？」正好 EVA 里经常出现的一把武器，朗基努斯之枪非常适合用来做卡针。

Ben 尝试了上百个样品，发现只有两种材质适合于做卡针，不锈钢和铝合金。铝合金虽然能 100% 还原，做成红色的朗基努斯之枪，但因为太软了，一捅就弯掉了，所以只能用硬度更高的不锈钢。最终我们做成了亮面不锈钢，上面还有镭雕。

粉丝的热爱和设计师的理性

在 OPPO 内部，Ben 有个绰号「一稿过设计师」，无论是 2019 年的 Reno Ace 高达版，还是上半年的 Find X2 Pro 兰博基尼定制版，甚至 OPPO Ace2 EVA 定制版，Ben 最终提交的设计稿在版权方那里都是一稿过。

正因为是忠实粉丝，Ben 才最清楚大家最想要哪些定制，什么样的产品才能打动粉丝。

他的朋友圈三种图片分享最多：高达模型、EVA 剧场版、车。定制机的设计不止是是 Ben 的工作，更像是把自己的热爱逐一变成产品的过程。

「除了高达、EVA，我还看火影忍者、海贼王「，Ben 坦言，」如果有机会的话，我个人还想再做一个火影的定制机。「

但在 Ben 看来，设计定制机并非只是粉丝的热爱，更重要的是融合：” 还原机甲的元素只是表现出我对它的喜好程度。但不是说完全把机甲套在上面，就叫定制机了。出一个 KV 画面把它印在手机上，这没什么诚意。包括对 EVA 内核的理解，最终呈现出的设计让大家觉得首先是好看，然后是质感。”

为了还原初号机的腰线，呈现上半部宽，腰部收窄的效果，Ben 说服结构工程师引入了热锻玻璃工艺。在手机的背部设置了两条立体的棱线，热锻玻璃需要高出来再蚀刻，先将一个整块玻璃热锻，做出两个棱线出来，再把它压弯。中间的高光带采用了遮蔽+蚀刻工艺，摸上去比 AG 玻璃稍微凸起来高了一些。摄像头旁边的 01、两条绿杠，手机边缘对称的两条黑色都印在 AG 玻璃下面一层的膜片上。最终造就了哑光的视觉表现和磨砂的手感。

当时 Ben 做了好几款腰线的设计稿，有一款是还原度更高的版本，在热锻的腰上做了隐约可见的刻线，OPPO 内部的 EVA 粉丝看了觉得很像初号机，但非粉丝看了就不理解，太过于仿生。经过权衡，Ben 最终提交了没有刻线的版本。

并不是 100% 还原就叫定制机，Ben 也反思了很多，还是需要融合设计的适众之美，「我作为粉丝想做一个东西给自己，同时结合大众审美，即便不是粉丝也觉得它好看。它既是一台好看的手机，同时更是定制的情怀。」

定制机的质感细节还有很多，原作中初号机是使徒的复制品，使徒戴着面具，圆形元素再加上眼睛，很像定制机的圆形摄像头。为了还原这一细节，Ben 把摄像头装饰环设计成了绿圈。初号机胸口上面有 6 个点，腿上面也有 6 个点，为了对称，定制机的四个角各有三个黑点。

为了增加圆形摄像头的机械、机甲感，绿色装饰环特意开了四个缺口，「当时有两种摄像头，另外一个是比较规整的正圆，我建议选有缺口的。后来 OPPO Ace2 普通版也跟我保持一致了。这个工艺虽然成熟，但还挺复杂，四个缺口的位置需要对的很准。」

摄像头下方的小三角形是 Ben 设计的另一个巧思，「当时在考虑怎么跟下方的黑色高光带连起来，如果做断了之后显得很单独。刚好初号机的机体中间是有一个核心红色的部位，正好在胸口，所以特意做了一个三角形。其实三角形就是一个标识，没有特殊定义。但是我融入到它的概念里：胸口是它的核心。」

定制机左右两侧的黑色与边框的黑色精准对位，也给 Ben 出了一个难题，「因为玻璃和后盖的曲率是不一样的，正面看投影过去就没问题，但是侧面看会有点波浪。我们一直调到出货，大概有上百次，最终实现了后盖和中框曲率的一致性。」

整机的紫色也很难调，紫色本身在设计的时候很容易偏红或者偏蓝，Ben 在调色过程中的，发现光照上去的时候发蓝，再加上 AG 工艺会变灰。多次调整玻璃下方的膜片颜色之后，终于还原出了紫色，「膜片调整的次数比中框的颜色还多。」

Ben 几乎考虑到了定制机的每一个细节，包括定制的 UI，尤其是充电动画，「我当时提了很久，Reno Ace 高达版的充电动画是我们自己做的机甲动画，但是它不是高达的东西。这一次 EVA 有蜂窝网状的 AT 力场（Absolute Terror Field）。我们一致认为很适合做 SuperVOOC 2.0 的充电动画，在充电的时候，数据会咚咚咚闪，跟力场开的时候一模一样。」

初号机、充电地台、明日香、凌波零、包装，5 个 EVA 粉丝设计师

在 OPPO 内部，像 Ben 一样把热爱变成产品的人还有很多，因为从产品设计到软件研发，从定制机发布会到宣传海报，每一个环节都由 OPPO 内部的 Eva 粉丝负责。

初号机-定制机、充电地台-40W 无线闪充充电器、明日香色-OPPO Watch 定制版+OPPO 手环 EVA 限定版、绫波丽色-Enco W31 真无线耳机 EVA 限定版，每一个产品都有一个设计师，包装是单独的设计师。

「他们的设计语言会一直会跟我对齐，定制机按照初号机机体设计，IOT 产品按照明日香和绫波丽设计。 铝合金表壳选用明日香红色战斗服配色，我们还定制了多款明日香和二号机动态表盘。耳机采用绫波零的白色和蓝色，上面的线条和零号标识，都是源自绫波零的白色战斗服。充电底座跟充电地台，它的出发台很像，忠实还原了原画。」

在采访最后，Ben 告诉我：「等产品上市，我买到全套 EVA 定制版之后，也不拆封保存起来，包括快递包装盒。」



