2020ChinaJoy首度亮相洛裳华服•赏 传统服饰文化潮下的游戏圈

2020第十八届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将在2020年7月31日-8月3日在上海新国际博览中心举行。本届展会主题为科技•引领数字娱乐新浪潮。除了增设5G云游戏主题展区、二次元游戏主题展区、桌游主题展区、独立游戏主题展区等多个主题展区之外，今年ChinaJoy还将添加全新模块：洛裳华服•赏。

首届洛裳华服•赏由汉威信恒展览有限公司和南京漫滋文化传播有限公司联合主办，活动将以华服及Lolita服饰为切入点，并通过ChinaJoy Cosplay封面大赛“洛裳华服专项奖”、现场走秀等方式，让更多的年轻人可以了解到蕴含了多元元素的服饰文化。



说到服饰文化，近年来在年轻用户群体间，悄然兴起的汉服热潮，备受关注。从早前一小撮的圈内文化，到现在的圈外风潮，汉服热也带动了一批以“国风”、“古风”为名的产业迅速兴起，并反过来刺激着社会主流审美和流行趋势。

据汉服产业相关报告数据显示，截止2019年，全国汉服市场的消费人群已超200万，同比增长72.9%。整个产业的总规模已突破了10亿元。在央视财经此前的《经济信息联播》节目上中，对汉服在2019年上半年的销售有过一番报道，数据显示，当时在电商平台上的汉服销售同比增长了146%，就连国风创意类的饰品销售，同比增长也高达94%。这其中的主力，基本上是90后和95后。在短视频热潮之下，以李子染为首的一批网红达人，又不断将这种汉服文化，输出到更多更远的地方，甚至是海外地区。

汉服文化的兴起和游戏产业同样息息相关，从早年的韩风网游，到如今随处的国风游戏，从某种角度来说，两种不同文化表现形式其实是一种相互促进的螺旋关系。服饰文化与游戏的结合，也早已成为各大游戏公司对外进行营销的利器之一。比如2019ChinaJoy上，网易展台不仅设置了别出心裁的“文化体验服”，还为玩家们准备了专门的汉服试穿以及“汉服留影区”服务。

作为一种文化符号，包括汉服在内的服饰潮流，近两年来其实更多的是以游戏时装的方式被大众所熟知并接受。比如早前主打换装的女性游戏《奇迹暖暖》里夕夜迢迢、岁夜归燕、云端初见等服饰，引来了无数女性玩家的追捧。而近年来，汉服元素也越来越多跳开游戏类型和玩法的限制。比如《和平精英》日前就被爆料即将推出一批汉服套装。而魔幻题材的《魔域》也携手了知名汉服社团——汉服天下，实现了《魔域》时装“凤求凰”和汉服的跨次元联动。

以服饰为红线，实现厂商与玩家之间的情感连接，也越来越多地成为一些大厂们进行线下活动的策略。诸如《天下3》《一梦江湖》等国风游戏，都打出了“汉服趴”的活动口号，在提升活动层次之余，也加深玩家们对传统服饰文化的理解。



反过来，中国传统服饰文化潮流的兴起，也无形中不断影响着游戏行业的发展。据2019年腾讯研究院出品的《国风游戏市场报告》数据统计，到2018年，国风游戏的用户规模就已超过3亿人，整个市场规模已突破300亿元。从2013年到2019年年初，获得版号发行的国风游戏数量累计超过2300款。

很显然，诸如汉服等中国传统文化元素，在与游戏结合后，其所代表的意义已经远远超过了其本身的价值。它不仅仅是种文化符号，同样也是个文化载体，承载着中华民族文化的伟大复兴，也是玩家们对传统文化的自信和认同！

作为当今全球数字娱乐领域最具知名度与影响力的产业风向标和年度盛会之一，洛裳华服·赏的出现，也是ChinaJoy在不断与时俱进的最佳写照。那么，首届洛裳华服·赏会在今年的ChinaJoy上，给我们带来哪些惊喜呢！让我们一起试目以待吧！





