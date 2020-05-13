大理石日志备受好评，却遭遇无脑差评？优秀作品会用成绩说话！

喜欢看动漫的小伙伴们应该都知道，最近有一部经历了三年磨砺的优秀国产动漫终于播出，并且获得了全网好评，它就是由好传动画出品的《大理寺日志》。

2016年发起众筹，2020年正式播出，《大理寺日志》的制作可谓是经历了一场时间的考验，而它最终的成品也并没有让人失望，不如说是超出了大部分人的预期：高还原度的唐朝盛景，服装细节上也颇为讲究，有趣的河南方言配音给了不少人惊喜，还有各个富有特色的人物设定以及相对新颖的断案题材，《大理寺日志》作为新一代的国漫黑马，确实给观众们带来了丰富良好的体验。

然而"树大招风"是恒古流传的真理，即使是这样高口碑的作品，最近网络上也出现了一些微妙的"尬黑"。

什么猫毛过敏啊、受疫情影响才能火啊、甚至抄袭什么的，键盘侠们为了黑这部番剧可谓是别出心裁用尽手段，将自己的脸皮像刀削面一样层层剥去，只为了煽动一下舆论方向。

事实上，《大理寺日志》作为漫改作品，其漫画早在15年就开始了连载，内容也是RC大大呕心沥血精心创作的，在这种情况下还要说些子虚乌有的抄袭情况，也是对广大创作者的不尊重。而关于疫情部分，我本不想凭着疫情借题发挥，因为这是一次全世界人民的灾难，我们应该敬畏并警惕它。但我可以确切地说，《大理寺日志》绝不是因为疫情期间文娱内容减少才能收获如此成就，好的作品会用观众的口碑证明自己的价值。

我们也可以看见，网络上给予了《大理寺日志》极高的评价，B站9.8，豆瓣8.9，唯一可以说是黑料的，也只有"不够看"这一点了。随手一搜有关《大理寺日志》的评论，基本都是"吹爆"、"这TM才是国漫"之类的夸赞，有些人可能会觉得过誉，但是对比于近年国漫的作品以及中国动漫的发展进度来看，《大理寺日志》确实有着让人称赞的资本。

其中，抛开二次元文化里吸睛的设定不谈，《大理寺日志》在这两点上也确实做到了尽细尽美。

一是作画，现在很多2D国漫作品的流畅度令人不忍直视，与经验丰富的日漫相比，"PPT"作画的吐槽成为了2D国漫的标签。然而《大理寺日志》却真正意义上地打破了这一点，高帧数高流畅度，人物的动作和神态变化都给观众很自然的感觉，分镜上也不止简单的远近两种，动画中采取了许多内涵的镜头来体现人物的情绪变化，这在中国动画中是非常少见的。

而且最值一谈的是，《大理寺日志》在镜头背景下这容易被忽视的部分上也下足了功夫，在一个长镜头中，随着视野的移动，周围的建筑会根据远近而相对快慢地移动，如果大家生活中有心观察的话就会发现，这一点和现实生活中所带来的体验是一样的。

二是考究的历史文化，《大理寺日志》所处的背景是唐朝武周时期，那时候的服装种样繁杂，不同地位的人穿不同的衣服、带不一样的饰品，而动画中在这一方面也十分考究，在每集片尾的定格动画小剧场中，也会为大家讲解一些那时候的风俗人情，可以说是十分良心了。

如今《大理寺日志》也播出6集了，而它的评分依旧居高不下，其品质也是得到了观众们广泛的认可，大家如果对古风断案这些元素感兴趣，如果想和大家一起云吸猫，那么我想这部作品是不容错过的。

