数字赋能 以变应变——杭州举办的这场云端动漫盛会成果丰硕

“春天云端聚，秋天杭州见，动漫盛会永不落幕”，这段时间以来，通过电视、报纸、网络、手机、杭城户外宣传阵地等各种渠道，都能看到这句总是和中国国际动漫节吉祥物乐乐一起出现的宣传口号，这是“动漫之都”杭州在以特别的方式向人们发出邀约。

（亚洲最大户外LED屏）







（湖滨步行街灯箱广告）



今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情，加快了各行各业密切拥抱数字化的步伐。刚刚过去的这个加长版“五一”假期，杭州线下文旅消费市场回暖向好,而互联网云端一场以“数字赋能，动漫创未来”为主题的“云上动漫游戏产业交易会”持续上演，并以丰硕成果圆满收官，不仅为这个十多年来第一次没有中国国际动漫节的“五一”增添了浓厚的动漫氛围，也吸引了人们对动漫游戏产业这一都市经济、未来经济的持续关注和对拟在金秋时节举办的第十六届中国国际动漫节的热切期待。

（“云上动漫游戏产业交易会”活动展板)

积极应变 精心谋划

探索创新展会服务模式

受疫情影响，全球范围内展会受到较大冲击，第十六届中国国际动漫节也将延期至9月底10月初举行，目前仍在报批中。面对这样的形势，中国国际动漫节执委会办公室响应党中央、国务院关于创新展会服务模式的号召，抱着摸索尝试的态度，积极作为、主动谋划，策划推出国内首个“云上动漫游戏产业交易会”。从决定举办、方案制订、平台搭建到启动实施，全程不到两个月时间里，不仅得到了国家广播电视总局、中央广播电视总台的关心支持，以及中共杭州市委宣传部、浙江省广播电视局、浙江广播电视集团的精心指导，也广泛受到媒体关注、受众欢迎、业界点赞。普遍认为，这是“动漫之都”杭州顺应疫情防控常态化形势的准确识变、主动求变、科学应变之举，是科学控疫情、统筹谋发展的现实案例。不少参与活动的海内外商务人士表示，本次交易会的举办非常及时、有用，不仅能够使他们通过互联网实现跨国界的商务沟通交流，也增强了他们对中国国际动漫节的信心和期待感。

（“云上动漫游戏产业交易会”活动平台海报）

（新闻发布会现场连线国际嘉宾）

云上洽谈 国际合作

有效吸引动漫节商务用户

“云上交易”是本次交易会的重中之重。为便利海内外动漫游戏企业通过互联网轻松进行交易，主办方依托“云上交易”系统平台，在线提供一对一洽谈、新片发布、IP授权、外包项目发布、国际专场等系列商务服务，吸引了英国、法国、美国、加拿大、韩国、新加坡等45个国家和地区的18107名专业观众（含1380名国际商务人士）关注参与，15个国家和地区发布181个动漫游戏最新项目，英国儿童媒体峰会（CMC）、韩国文化振兴院（KOCCA）、日本东京电视台等国外动漫游戏机构和企业发布了奥特曼、银魂等全球知名IP项目，爱奇艺、腾讯、优酷等50家国内外买家机构入驻洽谈室，开展了806场一对一视频商务会议，202家企业通过在线平台实现了3648次即时沟通，达成意向成交金额超过4000万元人民币。特别是以“云端聚”连接“线下见”，为第十六届中国国际动漫节商务板块带来了22%的新增用户量。



（“云上交易”板块有关内容）

新基建设施 黑科技应用

全力助推企业复工复产

为充分凸显本次交易会“云上”的概念，主办方着眼长远，把握“新基建”的潮流，与专门机构紧密协作、反复研究、几番修改，在较短的时间内，开发建成涵盖“云上交易”“云上展售”“云上互动”三大板块16项活动，同时兼容PC端和移动端的网络平台。该平台于4月28日本次交易会启幕首日凌晨一上线以来，就因其能够进行一站式交易、展售、互动的强大功能而备受各界关注。特别是运用2.5D模块技术创新搭建的街区式云上展售虚拟展厅，汇聚包括欧漫达高、英国先锋影业、央视动漫集团、腾讯动漫等在内的近百家海内外优质动漫游戏企业，营造了实境化的“云漫展”氛围。在本次交易会上，为杭产动漫游戏企业创设项目发布机会，中南卡通AI表演动画技术、博采传媒原创虚拟偶像等一批动漫领域5G、人工智能高科技新项目亮相，刷新了人们对传统动漫的认知，展示了数字赋能动漫发展的无限潜力。此外，一批优秀动画新片以直播方式首次发布，知音动漫、武汉动漫协会等湖北企业积极参与其中，一定程度上助推了动漫游戏企业复工复产。

(中南卡通展示AI表演动画技术)

（博采传媒原创虚拟偶像马当飒飒）

线上展售 动漫惠民

创新拉动假日文化消费

虽然国内疫情防控形势持续向好，但室内观影、观展等文化活动仍然没有完全放开，云购物、云消费也早已成为很多人的首选。主办方把握疫情下人们对精神文化生活的新需求和新变化，在本次交易会的云上展售、云上互动环节精心安排有关内容，让人们足不出户尽享动漫带来的美好。携手阿里巴巴集团旗下天猫青年实验室、淘宝二次元共同开展“云端动漫嘉年华”活动，齐聚了上千商家、十万商品以及陈情令、网易阴阳师、秦时明月、全职高手等众多正版IP联名新款，推出了沉浸式VR“云端动漫乐园”、云端动漫小剧场，联手虚拟偶像开启了5G直播互动活动，淘宝直播同时在线人数最高达214.5万人次，营造了可玩、可逛、可买的动漫文化消费新体验，促进了假日文化消费，拉动了文化内需。联合华数集团推出国内外优秀动画展映活动，精选30部优质国内外及杭产动漫佳作，让人们免费在线观影。联合人民网浙江频道推出“漫援抗疫·为爱加油”主题漫画VR展，让人们沉浸式欣赏来自全国多地青少年的防疫抗疫漫画作品。这一系列活动受到普遍欢迎，认为动漫为这个“五一”假期增色了不少。



（“云端动漫嘉年华”活动海报）

(“漫援抗疫·为爱加油”主题漫画VR展 )

(国内外优秀动画展映活动)

直播互动 征集启动

真情邀约第十六届动漫节

本次交易会期间，主办方顺应网络直播兴起的风口，先后举办了17场网络直播活动，总浏览量达1601.92万次。其中，“新闻发布会”由新华社客户端、央视新闻客户端等多平台参与直播，直播半小时的时间观看量达427.29万人次。“金猴奖大赛”、中国COSPLAY超级盛典、声优大赛、中国（杭州）国际少儿漫画大赛等品牌赛事活动，纷纷通过“云直播”“云连线”“云发布”等多种方式，向外界传递作品征集或即将启动的信号，吸引更多专业人士和动漫爱好者参加第十六届中国国际动漫节。今年重新回归并由中央广播电视总台主办的“金猴奖”大赛正式启动面向全球的作品征集工作，受到动漫业界和媒体的广泛关注。中国COSPLAY超级盛典、声优大赛分别邀请知名Coser、声优进行直播互动，备受二次元爱好者追捧。中国（杭州）国际少儿漫画大赛结合新增的“精准脱贫”主题，现场连线贵州黔东南负责赛事的美术老师，知晓了当地孩子们对赛事的渴望和期待。此外，在抖音、微博等社交平台，挑战赛、微博话题以及H5互动等在线活动持续吸粉。

（“云上动漫游戏产业交易会” 新闻发布会现场）

（中国 COSPLAY超级盛典直播现场）

（2020“天眼杯”中国（杭州）国际少儿漫画大赛作品登记现场）

随着“云上动漫游戏产业交易会”拉上帷幕,“动漫之都”杭州也已在紧锣密鼓推进第十六届中国国际动漫节各项筹备工作，致力为大家如期赴约杭州参加动漫盛会提供最周到的服务保障，致力在这个特殊的年份圆满举办一届务实而富成效的动漫盛会，以实际行动为夺取“两战全胜”贡献动漫力量。

（各地Coser邀约第十六届中国国际动漫节）