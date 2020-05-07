SUGIZO×大黑摩季！动画《GIBIATE》片尾曲《ENDLESS》公开

天野喜孝、芹沢直树、古代祐三等在日本游戏、动漫等文化领域极为活跃的金牌创作人集结，成立制作团队“GIBIATE PROJECT”（ 运营：GIBIATE PROJECT制作委员会），此次正式宣布其动画官网发布最新PV动画。该PV不仅包含了动画最新片段，也公开了由SUGIZO（LUNA SEA/X JAPAN）担任作曲?编曲，并兼任作曲及吉他部分，由大黑摩季担纲演唱的TV动画GIBIATE片尾曲《ENDLESS?穿越时空?》。该单曲将于5月18日开始陆续在各大音乐配信平台上线。
歌曲名：ENDLESS?穿越时空?
作词：青木良
作曲/编曲：SUGIZO
演唱：大黑摩季
鼓：真矢
总制作人：青木良
动画《GIBIATE》描绘了人类感染后会变成怪兽的疾病下的荒凉世界，是一部描绘了主人公们奋勇生存的人类史诗剧作。
片尾曲《ENDLESS?穿越时空?》是一首歌唱未来的希望之歌。同时，GIBIATE希望在整个世界因新冠病毒而陷入困境时，以音乐的力量激励更多的人，因此决定单独发行抒情版的《ENDLESS?穿越黑暗?》，并作为慈善事业的一部分，从6月1日起在GIBIATE官方网站(https://gibiate.com)的特别专题网页，上线该歌曲，所得善款将用于支持参与新冠病毒战疫的医疗工作者等各界人士。
在此转载制作委员会委员长青木良对于动画GIBIATE播出时间的寄语。
首先，我想对按照国家和自治体的要求与自己的决定，进行外出自肃的日本及全世界人民表达慰问之意。自人类被新冠肺炎侵扰已经三个月了。
GIBIATE原本将于5月1日在上海的大型动漫展会上，集结全明星创作团队并发布最后一支PV动画和片尾曲。此外，GIBIATE之前已经宣布将于7月在洛杉矶的动漫展上举行全球首映，但该活动也已宣告取消。
我们的后期配音也因目前的形势暂时停止，也有一些声音，怀疑在目前的环境下，作品内容中的"病毒 "这个词是否合适。
推特上，
''GIBIATE，不知是否会延期...'' ''GIBIATE如果7月不能放送，那我也会等下去哦。''
我开始看到了这些温暖的话语。
继续7月的放送，还是自愿延期？
能否保证制作的安全性？会不会让观众不舒服？
在一些问题上，我们纠结良久，但最终得出了一个答案。
回首四年前，我开始策划GIBIATE，从那时起，作品的主题就是 "生存"。
主人公千水是一道光芒，刺穿了被病毒笼罩的人类，而女主角则发现了希望之光。
这个故事讲述了一群对生死了然于心的男人们。
我们相信，GIBIATE作为集结了日本全明星创作人的制作团队，一定能给那些饱受病毒之苦的人们鼓劲打气，粉丝们也可以在这部作品中找到希望与勇气。我们决定克服各种制作上的苦难与因为展会取消而导致的宣传不足，依照计划在7月进行播出。
但是，由于这部作品的主题，重点电视台表示近期难以进行地上波放送，因此我们不得不放弃在重点地上波电视台播放，我们在此表示歉意。
而我们也决心尽全力为大家带来这部特别的作品。
虽然只剩下两个月的时间，但我们会以不输给新冠肺炎的觉悟，尽一切努力与万全的准备，降低配音延期的影响，继续展开制作。
希望7月的时候，GIBIATE能够为各位带来一些鼓励。请各位一定保重身体。
GIBIATE制作委员会委员长/总策划：青木良
■关于TV动画GIBIATE的播出电视台与网站
从2020年7月起，GIBIATE将准备于TOKYO MX电视台，各大视频网站上线播出。信息将随时更新。
■个人档案
作曲 / 编曲 / 吉他演奏：SUGIZO
作曲家、吉他手、小提琴手、音乐制作人。
日本最具代表性的摇滚乐队LUNA SEA、X JAPAN的成员之一，在世界范围内展开活动。
同时作为独立音乐人，追求风格独特的电子音乐，并参与了大量电影和舞台剧的音乐制作。
在音乐活动的同时，还积极参与和平运动、人权?难民支援活动、可再生能源?环境活动、受灾地志愿者活动，是著名的社会活动家。
演唱：大黒摩季
北海道札幌市出身，1992年凭借专辑《STOP MOTION》出道。
而后发表了《DA?KA?RA》、《只凝视着你》、《夏天到来》、《LA.LA.LA》等诸多百万销量的大卖歌曲，1997年在有明首次举办演唱会便动员达47,000人次。2010年为治病而暂别演艺圈。2016年8月、凭借RISING SUN ROCK FESTIVAL的演出，重新在故乡北海道开始演艺活动。同年11月推出精选专辑《Greatest Hits 1991-2016》。
2017年5月进入出道25周年，此后直至2018年5月为止在全日本47都道府县展开巡回演出，完成共计85场的壮举。
12月5日时隔8年再次推出原创专辑《MUSIC MUSCLE》，在全国8座城市举办名为“Winter’s Dinner Live Tour”的巡回演唱会。从2019年3月起再开全国巡演！
2019年12月31日迎来自己的50岁生日，打出“50th/ 50 try =50岁/50次挑战”的口号，同天将全部曲目于音乐订阅平台上架。
《GIBIATE》官方网站（中文版）
https://gibiate.com/cn/
官方微博
GIBIATE-驱魔者https://weibo.com/u/7069857715
官方微信
官方bilibili频道
https://space.bilibili.com/474561776
官方推特
https://twitter.com/gibiateproject
官方Instagram
https://www.instagram.com/gibiateproject/
官方Facebook主页
https://www.facebook.com/Gibiate-Project-628668170950327/?modal=admin_todo_tour
官方YouTube频道
https://www.youtube.com/channel/UCX7tIYxtatA5ZS6jMujjUfw
■作品简介
故事发生在2030年的日本。一种病毒正在全世界范围内蔓延。
病毒感染者会突变成怪物，而且根据年龄、性别、种族的不同，会变化出不同形态。因为变化形态的多种多样，这种病毒被称为‘Gibia’（像野生鸟兽富有多样性）。
然而，在日本这片废土之上，一对武士与忍者突然出现了。
他们二人从江户时代的早期穿越而来，在研究病毒治疗方法的博士的帮助下，共同展开行动。
面对着接踵袭来的Gibia，抢夺路人食粮的亡命之徒，以及各种敌人的围攻之下，杀机重重、生死攸关的冒险之旅开始了。
■制作团队
企画?原作?制作总指挥：青木良
角色设计：天野喜孝
怪兽设计：芹泽直树
导演：小美野雅彦
音乐（原声带）：古代祐三
动画制作：L-a-unch?BOX
片头曲 『GIBIATE THE ANIMATION』
作曲：吉田健一/SUGIZO
编曲?音乐监制：SUGIZO
总制作人：青木良
片尾曲 『ENDLESS?穿越时空?』
歌词：青木良
作曲?编曲：SUGIZO
演唱：大黑摩季
鼓：真矢
总制作人：青木良
■声优团队
柿原彻也 饰 神崎千水
藤井雪代 饰 船田凯瑟琳
东地宏树 饰 真田兼六
羽佐间道夫 饰 鬼仓雪之丞
池田秀一 饰 吉永博士
七海弘希 饰 鸠波彩爱
崎本大海 饰 美树本伊佐夫
伊藤惠美 饰 船田尤莉卡
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