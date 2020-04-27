2020 ChinaJoy 封面大赛第四周周优秀票选结果公布

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《新世纪福音战士》明日香

Coser：Tilda小温

总投票数：2689

《新世纪福音战士》明日香Coser：Tilda小温总投票数：2689 评委点评：

和邪社站长-吉米

能看出COSER对明日香这个角色的喜欢，战斗服、私服、校服都有出现，还是有二号机之间的互动，同时也将明日香复杂的性格在这套作品中表现了出来。

魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）

能看得出来选手对于明日香的剧情理解比较透彻，从构思来说，十张内确实将这个人物刻画的比较完整。不过需要注意的是，选手的表情在图片中相对失去了控制，没有达到创意中所需要的效果。同时在后期处理中，人像、环境、明暗、色调，画质还都需要提高。

微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔

很有氛围的作品，红色系的背景与衣服的色彩相互辉映。再加上coser的神态和动作，都将角色诠释得恰到好处。

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评委点评：和邪社站长-吉米能看出COSER对明日香这个角色的喜欢，战斗服、私服、校服都有出现，还是有二号机之间的互动，同时也将明日香复杂的性格在这套作品中表现了出来。魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）能看得出来选手对于明日香的剧情理解比较透彻，从构思来说，十张内确实将这个人物刻画的比较完整。不过需要注意的是，选手的表情在图片中相对失去了控制，没有达到创意中所需要的效果。同时在后期处理中，人像、环境、明暗、色调，画质还都需要提高。微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔很有氛围的作品，红色系的背景与衣服的色彩相互辉映。再加上coser的神态和动作，都将角色诠释得恰到好处。Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=77450



Coser：透叔牌点读机

总投票数：2678

《大剑》北马伊斯力Coser：透叔牌点读机总投票数：2678 评委点评：

微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔

后期功底可见一斑，整个作品都非常有气场，很特别的作品。

百度app动漫频道主编-小克

去年这位选手的cos作品就给我留下了十分深刻的印象，从选题到选角，跨度之大脑洞之广都超出了绝大部分cos，而且道具和后期水平也撑起了作品的水平，只可惜每组作品都只有几P，不够看啊

漫域网运营总监-邵静

这位选手的每组作品都有很好的构思，照片灵动而又充满灵魂。选手本身从妆造到后期都非常有想法，基础功能也非常扎实。对于不同的角色，妆容、气场都有所变化且贴合远射，是非常难得优秀的以为选手。

Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=117 评委点评：微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔后期功底可见一斑，整个作品都非常有气场，很特别的作品。百度app动漫频道主编-小克去年这位选手的cos作品就给我留下了十分深刻的印象，从选题到选角，跨度之大脑洞之广都超出了绝大部分cos，而且道具和后期水平也撑起了作品的水平，只可惜每组作品都只有几P，不够看啊漫域网运营总监-邵静这位选手的每组作品都有很好的构思，照片灵动而又充满灵魂。选手本身从妆造到后期都非常有想法，基础功能也非常扎实。对于不同的角色，妆容、气场都有所变化且贴合远射，是非常难得优秀的以为选手。Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=117

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《薄莉亚polilla》

Coser：一矢

其它入围作品点评：《薄莉亚polilla》Coser：一矢 评委点评：

魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）

从构思到成品中，可以看出选手在把握环境与色调的能力方面很有优势，需要加强的是面对镜头的角度，同时摄影与后期也需要着重提升对人像面部的捕捉能力。

漫域网运营总监-邵静

选手在角色性别表征的拿捏上表现得非常好。黑死牟和Lolita的对比强烈到让人很难想象是同一位选手的作品。妆容非常精致且贴合原作，如果作品可以更多地表达一些情绪、内容上的东西，整体的效果可以上升一大节台阶，在以后的创作中可以尝试一下。

微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔

很好看的作品，但是coser对于表情和动作的表达还可以加强，整体给人一种拘束的感觉。

Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=43503 评委点评：魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）从构思到成品中，可以看出选手在把握环境与色调的能力方面很有优势，需要加强的是面对镜头的角度，同时摄影与后期也需要着重提升对人像面部的捕捉能力。漫域网运营总监-邵静选手在角色性别表征的拿捏上表现得非常好。黑死牟和Lolita的对比强烈到让人很难想象是同一位选手的作品。妆容非常精致且贴合原作，如果作品可以更多地表达一些情绪、内容上的东西，整体的效果可以上升一大节台阶，在以后的创作中可以尝试一下。微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔很好看的作品，但是coser对于表情和动作的表达还可以加强，整体给人一种拘束的感觉。Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=43503

《FGO》贞德

Coser：Akayihana哈娜

评委点评：

魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）

环境和色彩非常成功，需要注意的是无论是拍摄，还是后期选图，如果人像面部都是同一角度，这套图不能说非常成功。有很多经验不足的选手习惯于用图一角度的面部去对镜头，这是必须要纠正的。

漫域网运营总监-邵静

服装道具质感做得很好，所选外景地虽内容简单，却很好地表现出了贞德的坚韧和内心的平静，枯黄的草叶营造了一种忧郁苍凉的气氛。图片里有几颗枯树枝，在整体作品中比较格格不入，如果能够避开就更好了。

百度app动漫频道主编-小克

中规中矩的一组作品，服装道具方面还是没什么问题的，光晕营造出的梦幻感是亮点，可惜表情有些单一，使得整套作品显得比较平淡。

微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔

很好看的作品，拍摄和后期的设计都很不错。Coser的妆造也很用心，诠释出了自己对于角色的理解。

Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=75678 评委点评：魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）环境和色彩非常成功，需要注意的是无论是拍摄，还是后期选图，如果人像面部都是同一角度，这套图不能说非常成功。有很多经验不足的选手习惯于用图一角度的面部去对镜头，这是必须要纠正的。漫域网运营总监-邵静服装道具质感做得很好，所选外景地虽内容简单，却很好地表现出了贞德的坚韧和内心的平静，枯黄的草叶营造了一种忧郁苍凉的气氛。图片里有几颗枯树枝，在整体作品中比较格格不入，如果能够避开就更好了。百度app动漫频道主编-小克中规中矩的一组作品，服装道具方面还是没什么问题的，光晕营造出的梦幻感是亮点，可惜表情有些单一，使得整套作品显得比较平淡。微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔很好看的作品，拍摄和后期的设计都很不错。Coser的妆造也很用心，诠释出了自己对于角色的理解。Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=75678



《梦回凡尔赛》

Coser：昭水

《梦回凡尔赛》Coser：昭水 评委点评：

和邪社站长-吉米

气氛渲染的很好，服装和光影的结合也不错，但作品的名称《梦回凡尔赛》，梦回的气氛有了，但凡尔赛似乎没有体现出出来。

知名游戏海报摄影师—鸥子

这组片子的意图是利用色彩营造出油画气氛，前期光线使用的还不错，整个气氛还是有的，但是手法粗糙了些，使得总体看上去还是比较初级，还有较大的提高空间。

百度app动漫频道主编-小克

少女感十足的一组作品！光影的运营也营造出了童话般的朦胧氛围，很不错！ 评委点评：和邪社站长-吉米气氛渲染的很好，服装和光影的结合也不错，但作品的名称《梦回凡尔赛》，梦回的气氛有了，但凡尔赛似乎没有体现出出来。知名游戏海报摄影师—鸥子这组片子的意图是利用色彩营造出油画气氛，前期光线使用的还不错，整个气氛还是有的，但是手法粗糙了些，使得总体看上去还是比较初级，还有较大的提高空间。百度app动漫频道主编-小克少女感十足的一组作品！光影的运营也营造出了童话般的朦胧氛围，很不错！

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Coser：坂枢

《长安志》Coser：坂枢 评委点评：

魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）

同样选景和色彩搭配都很和谐，但需要提高的是表情能力，以及摄影与后期也需要提升人像和面部的捕捉能力。画面整体很好，人像完成度没有达到要求。

漫域网运营总监-邵静

选手本身妆造非常适合古风造型，简单又不失华美，柔情又不会软弱，为整个作品添色不少。而部分照片构图、选景上略显欠缺，造成整体风格水平有些浮动偏差，在以后拍摄和选片的时候需要注意。

和邪社站长-吉米

唐风悠悠，人物神情、服装外景和主题紧扣，此外也有动感片段，如果后期能在点缀一二那就更美了 评委点评：魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）同样选景和色彩搭配都很和谐，但需要提高的是表情能力，以及摄影与后期也需要提升人像和面部的捕捉能力。画面整体很好，人像完成度没有达到要求。漫域网运营总监-邵静选手本身妆造非常适合古风造型，简单又不失华美，柔情又不会软弱，为整个作品添色不少。而部分照片构图、选景上略显欠缺，造成整体风格水平有些浮动偏差，在以后拍摄和选片的时候需要注意。和邪社站长-吉米唐风悠悠，人物神情、服装外景和主题紧扣，此外也有动感片段，如果后期能在点缀一二那就更美了

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