2020 ChinaJoy 封面大赛第四周周优秀票选结果公布

2020 ChinaJoy 封面大赛第四周周优秀获奖选手正式揭晓。伴随着第四周周优秀票选的结束，本届封面大赛的初赛部分也已过半。每周的周优秀评选仿佛都是最终复赛的提前演练，是那么紧张那么精彩！选手们一张张优质作品的出炉，不光让各位动漫爱好者一饱眼福，同时也为即将到来的最终复赛留下了令人期待的悬念！还有最后两周的周优秀评选，小伙伴们抓紧机会了！紧张之余，让我们先来恭喜一下第四周获得周优秀称号的5名选手吧！
《阴阳师》酒吞童子成年
Coser：段段
总投票数：2863
魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）：
不同与其他作品设定，FGO的酒吞童子是集合性感与可爱于一身的成功设定，同时也会给人一种遐想，就是成年后的她会是什么样子。个人感觉选手在这套同人设定COS的创作思路非常成功，也很好的塑造了环境，色彩与明暗，相当好。
百度app动漫频道主编-小克：
看的出选手对酒吞童子有着独到的喜爱，出了JK、女仆、成年和韩服四组风格迥异的酒吞主题cos作品。这几组作品各自的道具服装和神韵姿态均不同，对比着看只能感慨选手的表现力不是一般的强劲呢！
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔
coser对于表情和形态的表达都非常到位，再加上道具的点缀和后期的设计，整体都非常和谐，诠释出了对角色的理解。
Coser：段段
总投票数：2863
评委点评：
魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）：
不同与其他作品设定，FGO的酒吞童子是集合性感与可爱于一身的成功设定，同时也会给人一种遐想，就是成年后的她会是什么样子。个人感觉选手在这套同人设定COS的创作思路非常成功，也很好的塑造了环境，色彩与明暗，相当好。
百度app动漫频道主编-小克：
看的出选手对酒吞童子有着独到的喜爱，出了JK、女仆、成年和韩服四组风格迥异的酒吞主题cos作品。这几组作品各自的道具服装和神韵姿态均不同，对比着看只能感慨选手的表现力不是一般的强劲呢！
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔
coser对于表情和形态的表达都非常到位，再加上道具的点缀和后期的设计，整体都非常和谐，诠释出了对角色的理解。
Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=3660
《王者荣耀》貂蝉猫影幻舞
Coser：走路摇
总投票数：2802
知名游戏海报摄影师—鸥子：
整组图气氛做的比较到位，基本还原了貂蝉这款皮肤的特点，建议今后拍摄时多注意角色形体，加强后期对服装细节的控制，还有后景合成时空间感的建立。
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔：
非常成熟的作品，无论是coser的表现力、神态动作还是后期的设计，都非常讲究，可以看出对于角色的把控。
漫域网运营总监-邵静
选手妆容精致，贴近原版，在此基础上非常干净，可见其基本功力非常扎实。整个作品在完成过程中从动作的角度、素材的质感都有着自己的想法，力求更好地表现原设后期处理上，磨皮细致又不失细节，整体画面颜色、光影都有做到很好的统一，是非常值得推荐的作品。
Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=192
Coser：走路摇
总投票数：2802
评委点评：
知名游戏海报摄影师—鸥子：
整组图气氛做的比较到位，基本还原了貂蝉这款皮肤的特点，建议今后拍摄时多注意角色形体，加强后期对服装细节的控制，还有后景合成时空间感的建立。
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔：
非常成熟的作品，无论是coser的表现力、神态动作还是后期的设计，都非常讲究，可以看出对于角色的把控。
漫域网运营总监-邵静
选手妆容精致，贴近原版，在此基础上非常干净，可见其基本功力非常扎实。整个作品在完成过程中从动作的角度、素材的质感都有着自己的想法，力求更好地表现原设后期处理上，磨皮细致又不失细节，整体画面颜色、光影都有做到很好的统一，是非常值得推荐的作品。
Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=192
《新世纪福音战士》明日香
Coser：Tilda小温
总投票数：2689
评委点评：
和邪社站长-吉米
能看出COSER对明日香这个角色的喜欢，战斗服、私服、校服都有出现，还是有二号机之间的互动，同时也将明日香复杂的性格在这套作品中表现了出来。
魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）
能看得出来选手对于明日香的剧情理解比较透彻，从构思来说，十张内确实将这个人物刻画的比较完整。不过需要注意的是，选手的表情在图片中相对失去了控制，没有达到创意中所需要的效果。同时在后期处理中，人像、环境、明暗、色调，画质还都需要提高。
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔
很有氛围的作品，红色系的背景与衣服的色彩相互辉映。再加上coser的神态和动作，都将角色诠释得恰到好处。
Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=77450
《大剑》北马伊斯力
Coser：透叔牌点读机
总投票数：2678
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔
后期功底可见一斑，整个作品都非常有气场，很特别的作品。
百度app动漫频道主编-小克
去年这位选手的cos作品就给我留下了十分深刻的印象，从选题到选角，跨度之大脑洞之广都超出了绝大部分cos，而且道具和后期水平也撑起了作品的水平，只可惜每组作品都只有几P，不够看啊
漫域网运营总监-邵静
这位选手的每组作品都有很好的构思，照片灵动而又充满灵魂。选手本身从妆造到后期都非常有想法，基础功能也非常扎实。对于不同的角色，妆容、气场都有所变化且贴合远射，是非常难得优秀的以为选手。
Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=117
Coser：透叔牌点读机
总投票数：2678
评委点评：
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔
后期功底可见一斑，整个作品都非常有气场，很特别的作品。
百度app动漫频道主编-小克
去年这位选手的cos作品就给我留下了十分深刻的印象，从选题到选角，跨度之大脑洞之广都超出了绝大部分cos，而且道具和后期水平也撑起了作品的水平，只可惜每组作品都只有几P，不够看啊
漫域网运营总监-邵静
这位选手的每组作品都有很好的构思，照片灵动而又充满灵魂。选手本身从妆造到后期都非常有想法，基础功能也非常扎实。对于不同的角色，妆容、气场都有所变化且贴合远射，是非常难得优秀的以为选手。
Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=117
《流浪地球》周倩
Coser：蓝生Riegl
总投票数：2732
评委点评：
魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）
装备可以说非常用心了，环境和氛围感也十分优秀，选手需要注意的是，首先表情控制力需要着重在之后的作品中提升，同时正因为全套装备【真实存在】，后期使得中人的皮肤和光影效果不够写实，这样就略微存在一点不协调感。
知名游戏海报摄影师—鸥子
《流浪地球》这组片子由画一制作道具，三国拍摄后期，这对组合质量一如既往的稳健，但强大的制作能力反倒没给coser更多的发挥空间，在整个故事里只有一个表情让人多少还是感到有些遗憾。
和邪社站长-吉米
整套作品一下子就把我拉回到了在电影院里看《流浪地球》时的感觉，尤其是人物的装备上很还原，后期和人物的结合也很好。
Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=76539
其它入围作品点评：
《薄莉亚polilla》
Coser：一矢
魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）
从构思到成品中，可以看出选手在把握环境与色调的能力方面很有优势，需要加强的是面对镜头的角度，同时摄影与后期也需要着重提升对人像面部的捕捉能力。
漫域网运营总监-邵静
选手在角色性别表征的拿捏上表现得非常好。黑死牟和Lolita的对比强烈到让人很难想象是同一位选手的作品。妆容非常精致且贴合原作，如果作品可以更多地表达一些情绪、内容上的东西，整体的效果可以上升一大节台阶，在以后的创作中可以尝试一下。
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔
很好看的作品，但是coser对于表情和动作的表达还可以加强，整体给人一种拘束的感觉。
Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=43503
《薄莉亚polilla》
Coser：一矢
评委点评：
魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）
从构思到成品中，可以看出选手在把握环境与色调的能力方面很有优势，需要加强的是面对镜头的角度，同时摄影与后期也需要着重提升对人像面部的捕捉能力。
漫域网运营总监-邵静
选手在角色性别表征的拿捏上表现得非常好。黑死牟和Lolita的对比强烈到让人很难想象是同一位选手的作品。妆容非常精致且贴合原作，如果作品可以更多地表达一些情绪、内容上的东西，整体的效果可以上升一大节台阶，在以后的创作中可以尝试一下。
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔
很好看的作品，但是coser对于表情和动作的表达还可以加强，整体给人一种拘束的感觉。
Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=43503
《FGO》贞德
Coser：Akayihana哈娜
Coser：Akayihana哈娜
评委点评：
魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）
环境和色彩非常成功，需要注意的是无论是拍摄，还是后期选图，如果人像面部都是同一角度，这套图不能说非常成功。有很多经验不足的选手习惯于用图一角度的面部去对镜头，这是必须要纠正的。
漫域网运营总监-邵静
服装道具质感做得很好，所选外景地虽内容简单，却很好地表现出了贞德的坚韧和内心的平静，枯黄的草叶营造了一种忧郁苍凉的气氛。图片里有几颗枯树枝，在整体作品中比较格格不入，如果能够避开就更好了。
百度app动漫频道主编-小克
中规中矩的一组作品，服装道具方面还是没什么问题的，光晕营造出的梦幻感是亮点，可惜表情有些单一，使得整套作品显得比较平淡。
微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔
很好看的作品，拍摄和后期的设计都很不错。Coser的妆造也很用心，诠释出了自己对于角色的理解。
Ta的更多作品： http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=75678
《梦回凡尔赛》
Coser：昭水
评委点评：
和邪社站长-吉米
气氛渲染的很好，服装和光影的结合也不错，但作品的名称《梦回凡尔赛》，梦回的气氛有了，但凡尔赛似乎没有体现出出来。
知名游戏海报摄影师—鸥子
这组片子的意图是利用色彩营造出油画气氛，前期光线使用的还不错，整个气氛还是有的，但是手法粗糙了些，使得总体看上去还是比较初级，还有较大的提高空间。
百度app动漫频道主编-小克
少女感十足的一组作品！光影的运营也营造出了童话般的朦胧氛围，很不错！
Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=75718
《长安志》
Coser：坂枢
魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）
同样选景和色彩搭配都很和谐，但需要提高的是表情能力，以及摄影与后期也需要提升人像和面部的捕捉能力。画面整体很好，人像完成度没有达到要求。
漫域网运营总监-邵静
选手本身妆造非常适合古风造型，简单又不失华美，柔情又不会软弱，为整个作品添色不少。而部分照片构图、选景上略显欠缺，造成整体风格水平有些浮动偏差，在以后拍摄和选片的时候需要注意。
和邪社站长-吉米
唐风悠悠，人物神情、服装外景和主题紧扣，此外也有动感片段，如果后期能在点缀一二那就更美了
Coser：坂枢
评委点评：
魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）
同样选景和色彩搭配都很和谐，但需要提高的是表情能力，以及摄影与后期也需要提升人像和面部的捕捉能力。画面整体很好，人像完成度没有达到要求。
漫域网运营总监-邵静
选手本身妆造非常适合古风造型，简单又不失华美，柔情又不会软弱，为整个作品添色不少。而部分照片构图、选景上略显欠缺，造成整体风格水平有些浮动偏差，在以后拍摄和选片的时候需要注意。
和邪社站长-吉米
唐风悠悠，人物神情、服装外景和主题紧扣，此外也有动感片段，如果后期能在点缀一二那就更美了
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小贴士：封面大赛官网注册用户都可在网站首页为入围作品投票，每天每个用户有5票的投票机会哦，赶快行动起来吧~
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2020年ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、洛裳华服专项奖金奖、洛裳华服专项奖银奖、洛裳华服专项奖铜奖、ChinaJoy微电影最佳人气奖、ChinaJoy微电影最佳剧情奖、ChinaJoy微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、最佳新人、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十二项大奖。获奖选手将获得ChinaJoy封面大赛荣誉证书、奖品赞助商1MORE万魔耳机提供的【时尚耳机】、现金大奖、电子产品以及微博认证等超多荣誉！
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