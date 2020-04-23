2020 ChinaJoy封面大赛第四周评委推荐选手揭晓

2020 ChinaJoy 封面大赛第四周评委推荐选手正式揭晓！本届封面大赛自开赛以来，在参赛选手数量与作品质量方面都创下了历史新高！这代表着Cosplay文化在国内蓬勃的发展趋势，也代表着广大Cosplay爱好者对大赛的认可！我们希望能有更多的Coser分享出你们的作品，同时也希望能有更多的动漫爱好者参与到大赛投票中来，为Coser们用辛勤汗水换来的精美作品投上宝贵的一票！

在激烈的票选阶段同时，第四周的评委推荐选手也正式出炉，让我们快来欣赏一下走路摇的精彩的作品吧！

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CN：透叔牌点读机

《大剑》北马伊斯力

《钢铁侠 》托尼·史塔克

《无敌破坏王》赞姐

评委评语：

微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔

非常成熟的作品，无论是coser的表现力还是后期的运用，都将人物诠释得恰到好处。Coser的妆造也非常优秀，可以看出coser的用心。

百度app动漫频道主编-小克

选取的cos题材跨度之广令人叹为观止，角色的选取更是不拘泥于自身性别，多组性别反串作品都有不错的观赏度。特别值得一提的是，选手的几组作品后期方面都非常出色，将角色的还原度大大提高了一个层次，令观众真假难辨！

漫域网运营总监-邵静

选手个人表现张力非常大，能很好地抓住不同角色的性格特点，透过神态动作把一个个活灵活现的“二次元”角色带到大家的面前。每组作品都有很好的构思，使得照片有自己的灵魂，而非现在流行的“一味地展示美貌”。另外值得一提的是，妆造和后期均为选手本人完成，而完成度又是相当高的，其技能水平可见一斑，无论从认真程度还是能力水平都是相当高的一位全能型选手了。

魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）

透叔牌点读机这位选手一向风格大胆，勇于尝试，且效果一般都不错。《大剑》北马伊斯力是本次投稿种我最为喜欢的一套，气势磅礴，很有威严感。除了前后景种某些后期合成部分的质感还有待进一步提高之外，没有其他可以吹毛求疵的了。

知名游戏海报摄影师—鸥子

透的作品通常都很不错，能准确的抓住作品的特点加以还原，无论是技术上还是想法上都非常不错，但今年的作品明显偷懒了，只是简单的将画面堆砌出来，感觉十分死板，远没有以往作品中的那种举重若轻的感觉。

和邪社站长-吉米

不得不佩服这位COSER的“玩”性非常足，不同性别、不同国度、不同类型的角色都能依靠道具、服装、布景和后期来完成的相当出色。

当然，透叔牌点读机（CN）其它的Cos作品，也同样让人印象深刻！让我们欣赏一下吧~

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小贴士：封面大赛官网注册用户都可在网站首页为入围作品投票，每天每个用户有5票的投票机会哦，赶快行动起来吧~

2020年ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、洛裳华服专项奖金奖、洛裳华服专项奖银奖、洛裳华服专项奖铜奖、ChinaJoy微电影最佳人气奖、ChinaJoy微电影最佳剧情奖、ChinaJoy微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、最佳新人、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十二项大奖。获奖选手将获得ChinaJoy封面大赛荣誉证书、奖品赞助商1MORE万魔耳机提供的【时尚耳机】、现金大奖、电子产品以及微博认证等超多荣誉！

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