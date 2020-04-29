《禍つヴァールハイト》TV动画将于2020年播出

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）发布的移动端线上RPG手游《禍つヴァールハイト》于4月23日（周四）迎来了上线1周年纪念。在此之际，正式宣布将于2020年播出TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》。同时，游戏内也将展开新篇章剧情的更新，一周年纪念活动及特别联动活动。
TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》概要
◆动画名称
《禍つヴァールハイト -ZUERST-》
◆播放时间
计划于2020年播出
◆制作班底
原作：KLabGames
导演：細田直人
系列构成：細田直人
脚本：細田直人／百瀬祐一郎
角色设计：杉薗朗子
美术监督：栫ヒロツグ
音乐：横山克
动画制作：横浜アニメーションラボ
◆声优阵容
イヌマエル／阿部敦
レオカディオ／小野友樹
シャアケ／花守ゆみり
エルフリーデ／藤井ゆきよ
ヘルマン／津田健次郎
◆故事介绍
正进行迁都计划的ヴァールハイト帝国中，生活着两名少年――
勤勉从事搬运工作的内向少年イヌマエル，以及不谙世事的帝国新兵レオカディオ。
一边是为了照顾妹妹而忙于生计，另一边则思考着自己作为战士的未来。
另一方面，曾经放出凶暴的魔物，令这个世界遭遇生灵涂炭的灾难“光”，被预言将会卷土重来，这令整个帝国人心惶惶。
此时，以某个武器走私事件为导火索，イヌマエル和レオカディオ的命运，以及整个帝国的历史都将发生翻天覆地的改变。
◆PV動画：https://www.bilibili.com/video/BV1bk4y1r75H/
◆官网：magatsu-wahrheit-zuerst.com
◆官方Twitter：＠magatsu_anime
*目前官网仅提供日语内容.
◆版权标记
?Magatsu Production Committee
关于《禍つヴァールハイト》
如主机游戏一般的高质画面及丰富的剧情，通过手机就能轻松体验的本格移动端线上RPG手游。
在这宽广无垠的世界“ヴァールハイト”邂逅你的伙伴，共同面对人类存亡的危机！
*该游戏目前仅提供日语版本
版权标识 ?KLabGames
※其他，文中记载的公司名、产品名、服务名均为各公司所持有的商标或注册商标。
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