《禍つヴァールハイト》TV动画将于2020年播出

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）发布的移动端线上RPG手游《禍つヴァールハイト》于4月23日（周四）迎来了上线1周年纪念。在此之际，正式宣布将于2020年播出TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》。同时，游戏内也将展开新篇章剧情的更新，一周年纪念活动及特别联动活动。



TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》概要

◆动画名称

《禍つヴァールハイト -ZUERST-》

◆播放时间

计划于2020年播出

◆制作班底

原作：KLabGames

导演：細田直人

系列构成：細田直人

脚本：細田直人／百瀬祐一郎

角色设计：杉薗朗子

美术监督：栫ヒロツグ

音乐：横山克

动画制作：横浜アニメーションラボ

◆声优阵容

イヌマエル／阿部敦

レオカディオ／小野友樹

シャアケ／花守ゆみり

エルフリーデ／藤井ゆきよ

ヘルマン／津田健次郎

◆故事介绍

正进行迁都计划的ヴァールハイト帝国中，生活着两名少年――

勤勉从事搬运工作的内向少年イヌマエル，以及不谙世事的帝国新兵レオカディオ。

一边是为了照顾妹妹而忙于生计，另一边则思考着自己作为战士的未来。

另一方面，曾经放出凶暴的魔物，令这个世界遭遇生灵涂炭的灾难“光”，被预言将会卷土重来，这令整个帝国人心惶惶。

此时，以某个武器走私事件为导火索，イヌマエル和レオカディオ的命运，以及整个帝国的历史都将发生翻天覆地的改变。

◆PV動画：https://www.bilibili.com/video/BV1bk4y1r75H/

◆官网：magatsu-wahrheit-zuerst.com

◆官方Twitter：＠magatsu_anime

*目前官网仅提供日语内容.

◆版权标记

?Magatsu Production Committee



关于《禍つヴァールハイト》

如主机游戏一般的高质画面及丰富的剧情，通过手机就能轻松体验的本格移动端线上RPG手游。

在这宽广无垠的世界“ヴァールハイト”邂逅你的伙伴，共同面对人类存亡的危机！

*该游戏目前仅提供日语版本

版权标识 ?KLabGames

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