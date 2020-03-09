动画《入间同学入魔了》第二季确定

周五（3月7日），TV版动画《入间同学入魔了（日语：魔入りました！入間くん）》在其官方推特宣布，动画已经确定将制作第二季。第二季将在2021年春季播出。原作者西修也贴出了一张贺图。



动画改编自西修创作的同名漫画《入间同学入魔了》。动画已经从2019年10月5日（周六）起在日本NHK教育电视台每周六17：35播出，共23话。



动画主要制作人员如下：



原作：西修

监督：森胁真琴

系列构成：笔安一幸

角色设计：佐野聪彦

音乐：本间昭光

动画制作： BN Pictures

制作：NHK ENTERPRISES

出品・著作：NHK



动画片头曲是由组合DA PUMP演唱的《Magical Babyrinth》，片尾曲是由声优歌手芹泽优演唱的《デビきゅー》。



动画主要声优如下：



铃木入间 cv 村濑步

阿斯莫德・艾利斯 cv 木村良平

瓦拉克・克拉拉 cv 朝井彩加

阿萨兹勒・艾梅莉 cv 早见沙织

纳贝流士・卡鲁耶格 cv 小野大辅

萨柏诺克・萨布洛 cv 佐藤拓也

沙利文 cv 黑田崇矢

欧佩拉 cv 斋贺光希

克洛凯尔・凯洛莉 cv 东山奈央

安德鲁・Ｍ・贾兹 cv 柿原徹也

夏克斯・利特 cv 山谷祥生



漫画家西修于2017年3月2日的秋田书店杂志《周刊少年Champion》2017年第14期开始连载的漫画《入间同学入魔了！（日语：魔入りました！入間くん）》，漫画已出版单行本11卷。



故事简介：



无法拒绝任何拜托的老好人铃木入间，是个从1岁开始就踏入社会、为了金钱东奔西走、在修罗场求升的十四岁少年，他的父母为了金钱将他卖给了恶魔！阴差阳错之下他签下了恶魔契约、进入了恶魔学院、成为了特待生，并且即将与学院第一的新生代表决斗——





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