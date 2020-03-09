漫画《后街女孩》作者Jasmine Gyuh将开始新连载

今日（3月9日）出版的讲谈社杂志《周刊Young Magazine》今年第15期透露，漫画《后街女孩》作者Jasmine Gyuh将从3月16日出版的下一期杂志（今年第16期）开始新连载。新连载名为《ケンシロウによるしく》。杂志第16期将会一次刊登两话漫画。



新连载是一部讲述“爱、复仇与很爽的故事”。主角是一位发誓要向黑帮复仇的少年。他尽自己的全力嘘唏暗杀拳法，并成为了一名男子汉。不过，他发现自己是一个武术套路天才，他学到的技术根本无杀人。



Jasmine Gyuh的代表作是漫画《后街女孩》。这部漫画于2015年3月开始在讲谈社杂志《周刊Young Magazine》连载，于杂志2018年第42期完结。这部漫画曾被改编成TV版动画、真人日剧和真人电影播出。



故事简介：



犬金组的三位成员山本健太郎、立花亮、杉原和彦为了给犬金组带来盈利而不得不受犬金组长逼迫接受性转手术成为偶像女团“极道少女”，替老板赚钱。原先三人想拒绝，但却因为不想死而接受了这个条件。但没想到他们成为偶像歌手之后，居然真的走红，有了许多粉丝。可是心中还是铁汉子的他们，每天都非常的苦恼。





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