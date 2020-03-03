《Princess Principal Crown Handler》第一章公开主视觉图和预告片

动画《Princess Principal Crown Handler》第 1 章将在4月播出。官方日前公开主视觉图和正式预告影片等情报。

19 世纪末伦敦。共和国的间谍集团的白鳩小队被赋予新的任务。那项任务就是要将某旧书店店长给引渡到共和国。安洁与多萝西和千世等三人携手顺利将被监禁在王国拘留所的旧书店店长给救了出来。另一方面，王国以女王暗杀未遂事件为契机，“狩猎间谍”也越来越激烈，Control 这边也飘散着紧张氛围。Control 推测派往王国的间谍很有可能是“双重间谍”。为了查明真相，命令白鳩小队前去接触被送进王国内、代号“主教”的间谍。究竟，全新任务会有怎样的发展。然后，“主教”到底为何人―――





【制作团队】

监督：橘 正纪

系列构成、脚本：木村 畅

角色原案：黒星红白

角色设计：秋谷有纪恵、西尾公伯

总作画监督：西尾公伯

美术概念：六七质

机械设计：片贝文洋

市场调查：白土晴一

设定协力：速水螺旋人

小道具设计：あきづきりょう

音乐：梶浦由记

音响监督：岩浪美和

美术监督：杉浦美穂

美术设定：大原盛仁、谷内优穂、谷口ごー 、实原 登

色彩设计：津守裕子

HOA（Head of 3D Animation）：Tri-Slash

印刷美术：荒木宏文

撮影监督：若林 优

编集：定松 刚

动画製作：Actas

配给：Showgate

【声优】

安洁：古贺 葵

公主：関根明良

多萝西：大地 叶

贝翠丝：影山 灯

千世：古木のぞみ



