电影《交错的想念》动画 X 真人联合特报播出

周一（3月2日），动画电影《交错的想念（日语：思い、思われ、ふり、ふられ）》在其官方网站开始播放一部特别的宣传片。这部宣传片由动画电影《交错的想念》和真人电影《交错的想念》联袂出演。







动画电影将在5月29日上映，真人电影将在8月14日上映。



动画电影



真人电影



动画电影和真人电影改编自咲坂伊绪的同名漫画。这部作品是咲坂伊绪青春三部曲的最终章。漫画于2015年6月至2019年5月13日在集英社杂志《别册玛格丽特》上连载。集英社在2019年6月25日出版了漫画单行本第12卷既最终卷。



动画宣传片







动画主要制作人员如下：



原作：咲坂伊绪

监督：黒柳トシマサ

角色设计：山下祐

脚本：吉田恵里香

美术监督：平間由香

色彩设计：安部なぎさ

CG导演：野間裕介

摄影监督：岡崎正春

编辑：三嶋章紀

音乐：野見祐二

音响监督：長崎行男

动画制作：A-1 Pictures

出品：动画电影「思い、思われ、ふり、ふられ」制作委员会



动画主要声优如下：



山本理央 cv 岛崎信长

乾和臣 cv 齐藤壮马

山本朱里 cv 潘惠美

市原由奈 cv 铃木毬花



真人电影主要制作人员如下：



原作：咲坂伊緒

监督：三木孝浩

脚本：米内山阳子、三木孝浩



真人电影主要演员如下：



山本朱里：浜边美波

山本理央：北村匠海

市原由奈：福本莉子

乾和臣：赤楚卫二





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