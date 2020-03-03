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电影《交错的想念》动画 X 真人联合特报播出

资讯 musquall 2020年03月03日 19:32

      周一（3月2日），动画电影《交错的想念（日语：思い、思われ、ふり、ふられ）》在其官方网站开始播放一部特别的宣传片。这部宣传片由动画电影《交错的想念》和真人电影《交错的想念》联袂出演。



      动画电影将在5月29日上映，真人电影将在8月14日上映。

电影《交错的想念》动画 X 真人联合特报播出 资讯 第1张

动画电影

电影《交错的想念》动画 X 真人联合特报播出 资讯 第2张

真人电影

      动画电影和真人电影改编自咲坂伊绪的同名漫画。这部作品是咲坂伊绪青春三部曲的最终章。漫画于2015年6月至2019年5月13日在集英社杂志《别册玛格丽特》上连载。集英社在2019年6月25日出版了漫画单行本第12卷既最终卷。

动画宣传片



动画主要制作人员如下：

原作：咲坂伊绪
监督：黒柳トシマサ
角色设计：山下祐
脚本：吉田恵里香
美术监督：平間由香
色彩设计：安部なぎさ
CG导演：野間裕介
摄影监督：岡崎正春
编辑：三嶋章紀
音乐：野見祐二
音响监督：長崎行男
动画制作：A-1 Pictures
出品：动画电影「思い、思われ、ふり、ふられ」制作委员会

动画主要声优如下：

山本理央 cv 岛崎信长
乾和臣 cv 齐藤壮马
山本朱里 cv 潘惠美
市原由奈 cv 铃木毬花

真人电影主要制作人员如下：

原作：咲坂伊緒
监督：三木孝浩
脚本：米内山阳子、三木孝浩

真人电影主要演员如下：

山本朱里：浜边美波
山本理央：北村匠海
市原由奈：福本莉子
乾和臣：赤楚卫二


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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