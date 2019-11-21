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僧侣档新作动画确定为《おーばーふろぉ》

资讯 musquall 2019年11月21日 12:33

      周三（11月20日），TV版动画《おーばーふろぉ》正式对外开放。


僧侣档新作动画确定为《おーばーふろぉ》 资讯 第1张


      这部动画改编自かいづか的成人漫画《おーばーふろぉ～挿れたら溢れる姉妹のキモチ～》，这部动画也是被爱称为“僧侣档”的ComicFesta动画的新作。动画有普通版和完全版，普通版会在电视台播出，完全版可以在ComicFesta动画的网站付费观看。

普通版播出时间如下：

东京MX 2020年1月5日（周日）起每周日25:00～

动画主要制作人员如下：

原作：かいづか
监督：石倉礼
脚本：黒崎エーヨ
角色设计：渡邊義弘
总作画监督：黒田和也・牙威格斗・中本尚
衣装设计：那須玲奈
色彩设计：ほしのあみ
美术监督・美術設定：李書九
摄影监督：しらたまあんみつ。
编辑：新海コウキ
音响监督：えのもとたかひろ
音响制作：スタジオマウス
动画制作：studio HōKIBOSHI
出品：彗星社

      动画主题曲《おーばーらぶ 》，由村井むらいむ・火ノ岡 レイ作词、森田交一作曲・编曲、うづほ演唱。

动画普通版、完全版声优相同，具体如下：

白河彩音 cv 民安ともえ

僧侣档新作动画确定为《おーばーふろぉ》 资讯 第2张

白河琴音 cv 杏子御津

僧侣档新作动画确定为《おーばーふろぉ》 资讯 第3张

须藤和志 cv 佃砂泥

僧侣档新作动画确定为《おーばーふろぉ》 资讯 第4张


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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