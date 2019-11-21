僧侣档新作动画确定为《おーばーふろぉ》

周三（11月20日），TV版动画《おーばーふろぉ》正式对外开放。









这部动画改编自かいづか的成人漫画《おーばーふろぉ～挿れたら溢れる姉妹のキモチ～》，这部动画也是被爱称为“僧侣档”的ComicFesta动画的新作。动画有普通版和完全版，普通版会在电视台播出，完全版可以在ComicFesta动画的网站付费观看。



普通版播出时间如下：



东京MX 2020年1月5日（周日）起每周日25:00～



动画主要制作人员如下：



原作：かいづか

监督：石倉礼

脚本：黒崎エーヨ

角色设计：渡邊義弘

总作画监督：黒田和也・牙威格斗・中本尚

衣装设计：那須玲奈

色彩设计：ほしのあみ

美术监督・美術設定：李書九

摄影监督：しらたまあんみつ。

编辑：新海コウキ

音响监督：えのもとたかひろ

音响制作：スタジオマウス

动画制作：studio HōKIBOSHI

出品：彗星社



动画主题曲《おーばーらぶ 》，由村井むらいむ・火ノ岡 レイ作词、森田交一作曲・编曲、うづほ演唱。



动画普通版、完全版声优相同，具体如下：



白河彩音 cv 民安ともえ

白河琴音 cv 杏子御津

须藤和志 cv 佃砂泥





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