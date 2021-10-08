现场签约4.8亿元、超千万人次参与，第十七届中国国际动漫节交出圆满答卷

这个 “十一”，杭州迎来了史上最热的国庆假期。然而，9月29日以来，在杭城和天气一样“热”的是在杭州滨江白马湖畔举行的为期六天的第十七届中国国际动漫节。虽然，本届动漫节采取了严格的疫情防控举措，但仍然云集了来自全国各地的动漫企业、专家学者和自发身着华服盛装而来的现场观众，还有通过“云上国漫”平台、网络直播平台等渠道在线参与的广大网友们，共同促成了疫情防控常态化形势下国内外动漫业界、动漫爱好者们的再次相聚。

10月4日下午，第十七届中国国际动漫节成果总结通报会在杭州举行。中共杭州市委常委、宣传部长、中国国际动漫节执委会主任戚哮虎出席会议并宣布本届动漫节闭幕。中央广播电视总台总编室、中央广播电视总台浙江总站、浙江省广播电视局、浙江广播电视集团有关领导和罗卫红、胡伟、丁狄刚、叶鉴铭等杭州市领导以及滨江区、中国国际动漫节执委会成员单位有关领导参加会议。中共杭州市委宣传部副部长、市文明办主任、中国国际动漫节执委会秘书长钮俊通报了本届动漫节取得的各项成果。

中共杭州市委常委、宣传部长、中国国际动漫节执委会主任戚哮虎宣布闭幕

中共杭州市委宣传部副部长、市文明办主任、中国国际动漫节执委会秘书长钮俊通报成果

本届动漫节是浙江省委文化工作会议召开之后举办的一次大型文化会展，是杭州贯彻落实会议精神，推动文化产业跨越式发展，争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例的一次探索实践。6天来，围绕“共富新时代·动漫创未来”的主题，科学防疫、有效控流，内容“瘦身”、品质不减，安全有序、文明观展，总体取得了圆满成功，达到了“线下亮点频出，线上精彩纷呈”的效果。

杭州有关职能单位、动漫企业的动漫形象集中展示

截至10月4日的初步统计，虽然受疫情影响，筹备工作遇到了前所未有的挑战，但本届动漫节仍然吸引56个国家和地区、335家中外企业机构、4031名展商客商和专业人士通过线上线下参与各项活动，开展一对一洽谈1646场，现场签约金额4.8亿元人民币。线下及线上通过“云上国漫”平台参与动漫节互动的人数超过1300万人次。主要成果体现为六大关键词，即最安全、中国红、数智化、重成果、兴文化、亮品牌。

为保障本届动漫节安全有序举办，杭州充分运用了数字化、智慧化、精细化疫情防控手段，确保参展参会人员和广大观众健康安全。所有参展参会人员和观众均须查验48小时内核酸检测阴性报告、“杭州健康码”和行程卡呈“双绿码”方可进入场馆。

所有人员信息接入 “杭州健康码”大数据中心，确保信息可追溯。产业博览会采用实名制网上预约购票的方式，通过限制出票量来控制人流量。现场观众人数虽然较往年大幅减少，但是来的都是忠实粉丝，热情丝毫不减，活力势不可挡。

今年恰逢中国共产党百年华诞，本届动漫节举办期间又是国庆假期，因此“中国红”成为主题色。本届中国国际动漫节推出了“永远跟党走”红色动漫致敬百年风华主题展，集中展示《从未变过》、《林海雪原》等优秀红色动漫作品。

“金猴奖”大赛特别增设红色动漫奖项，从130余部相关主题投稿作品中评选出红色动漫特别奖1个、红色动漫优秀奖3个。结合国庆佳节，推出主题动漫快闪，激发爱国情怀。国家广播电视总局在本届中国国际动漫节上发布了第四届社会主义核心价值观推优作品并颁发证书。中央政法委“平安中国”展示了服刑人员“动漫修心”的成果。消防、公安、志愿者等部门都以动漫为载体进行生动形象地宣传。在动漫产业博览会上，不少企业也精心安排了丰富多样的红色文化内容。

本届动漫节搭建了“云上国漫”平台、3DVR实景化展厅和现场交互式数字大屏，丰富了中国国际动漫节新基建成果。来自美国、英国等47个国家和地区的专业观众参与了线上“一对一洽谈”。迪士尼原创节目策划高级副总裁乔·达布罗西亚先生通过视频连线方式参与了大师班，推出专题讲座。

为弥补很多漫迷不能到现场的遗憾，开展新媒体直播、抖音挑战赛、微博互动话题等系列线上活动，相关话题浏览量超3.3亿人次，较去年同期增长50%。在动漫产业博览会上，各展台结合各自实际，充分展示虚拟现实等数字化应用创新成果。

本届动漫节注重产业成果转化。产业高峰论坛系列活动深入探索新时代动漫产业高质量发展前沿趋势。央视《对话》栏目通过动漫+国潮、动漫+数字、动漫+场景三个维度，探讨动漫产业跨界融合的竞争力和影响力。国际动漫游戏商务大会共有132个涉及动画、漫画、游戏和衍生产品等领域的项目参与创投大会，并首次推出“剧本游戏行业大会”和“动漫行业法律服务培训会”。

“金猴奖”入围作品80%参与创投环节，6部作品现场达成意向签约。首次举办重点参展企业推介会，集中展示展商风采，提振企业发展信心。

本届动漫节倡导“国漫、国风、国潮”，充分展示国漫IP风采，举办“国潮X次元”华服走秀，推出宋制服装走秀展示专场，助推宋韵文化等中华优秀传统文化传承弘扬。

无论是《77岁奶奶穿汉服逛漫展》，还是《18万块乐高搭建的杭州城》，不仅成为现场最吸引眼球的热点，也登上了热搜榜，位居同城榜前列。在“动漫之都”杭州，动漫正在成为市民群众喜爱的时尚文化、年轻人彰显自信的表达方式。

本届动漫节打破常规宣传周期，在较短时间内形成了强大宣传声势，营造了良好的舆论氛围。

新闻宣传声势浩大。截至10月3日，央视《新闻联播》、《对话》等栏目和新媒体平台累计发稿167篇。人民日报、新华社、中国日报等中央和省、市主流媒体纷纷报道。“学习强国”全国学习平台开设专题并重点推荐。

网络宣传精彩纷呈。截至10月3日，抖音、微博等新媒体平台相关话题阅读量近2.6亿。动漫节网上话题浏览量超过3.3亿人次。

社会宣传生动形象。精心策划防疫普及宣传、动漫共迎国庆、公安交警创意短视频等，让“动漫之都”的城市形象更为生动鲜活。

防疫宣传动画

杭州消防支队的“水宝”也来动漫节咯

对外传播渠道多元。通过CGTN、Hangzhoufeel等平台，运用英语、法语、日语等30种语言，面向海外受众传播本届动漫节盛况和杭州城市风采。

精彩回顾第十七届中国国际动漫节

作为一个少年来说，17岁是雨季。

中国国际动漫节的17周岁也来之非常不易，

其中遇到的困难和挑战可以说前所未有。

特别感谢所有为本届动漫节付出辛勤劳动和对本届动漫节给予关心厚爱、包容理解、支持配合的人们。

“17”国漫，感恩有您！

国漫君在此和大家相约，

明年相见中国国际动漫节的十八岁“成人礼”！