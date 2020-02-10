nano.RIPE，渕上舞将为动画《食戟之灵》第五季演唱主题曲

今日（2月10日），动画《食戟之灵》的官方网站透露了动画《食戟之灵》第五季《食戟之灵：豪之皿》的主题曲信息。



nano.RIPE将演唱片头曲《ラストチャプター》，渕上舞将演唱片尾曲《Crossing Road》。片头曲的CD将在4月22日发售，售价2000日元。片尾曲CD将在4月29日发售，售价1200日元。



nano.RIPE



渕上舞



动画第五季将在今年4月开始播出。



《食戟之灵》第一季于2015年4月至9月播出，第二季《食戟之灵：贰之皿》于2016年7月至9月播出，第三季《食戟之灵 餐之皿》上半段于2017年10月至12月播出，下半段《远月列车篇》于2018年4月播出。第四季于2019年10月至12月播出。



附田祐斗原作、佐伯俊作画、煮食研究家森崎友纪协力的日本漫画作品《食戟之灵（日语：食戟のソーマ）》于2012年起在集英社杂志《周刊少年Jump》上连载。漫画在今年6月完结。漫画从6月27日起会以《食戟之灵 Le dessert》为名在集英社杂志《Jump Giga》上再连载三话。漫画单行本第36卷既最终卷在2019年10月4日发售。





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