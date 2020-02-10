动画《异兽魔都》公布两名追加声优

今日（2月10日），TV版动画《异兽魔都（日语：ドロヘドロ）》在其官方网站公布了两名动画的追加声优。木村良平和梶裕贵将加盟动画，他们将分别为角色ジョンソン（詹森）和13配音。



左ジョンソン（詹森），右13





ジョンソン（詹森） cv 木村良平，第六话登场，受洞穴的雨水影响而巨大化了的蟑螂。

13 cv 梶裕贵，第七话登场，空腹虫的常客。





官方网站还宣布，动画将启用组合(K)NoW_NAME的歌曲《D.D.D.D.》作为新片尾曲。

动画已经于2020年1月12日24：00在东京MX播出。动画也在Netflix上先行播出。



动画主要制作人员如下：



原作：林田球（小学馆「ゲッサン」刊）

监督：林祐一郎

系列构成：瀬古浩司

角色设计：岸友洋

世界观设计・美术监督：木村真二

画面设计：淡轮雄介

色彩设计：鷲田知子

3DCG导演：野本郁纪

撮影监督：朴孝圭

编集：吉武将人

音响监督：藤田亚纪子

音乐制作：(K)NoW_NAME

动画制作：MAPPA



动画主要声优如下：



开曼 cv 高木渉

二阶堂 cv 近藤玲奈

烟 cv 堀内贤雄

心 cv 细谷佳正

能井 cv 小林优

藤田 cv 高梨谦吾

惠比寿 cv 富田美忧

包克斯 cv 江川央生

春日部 cv 市来光弘

木耳 cv 鹈殿麻由

栗鼠 cv ソンド

丹波 cv 稻田彻

塔基 cv 三木真一郎

艾斯 cv 乡田穗积

鸟太 cv 胜杏里



《异兽魔都》是日本漫画家林田球所著的青年漫画。漫画于1999年至2014年在小学馆杂志《月刊IKKI》上连载。2014年杂志休刊，漫画于2015年移籍到小学馆月刊《ヒバナ》，之后于2017年移籍至《月刊少年星期天》上继续连载。漫画于《月刊少年星期天》2018年10月刊完结。



动画的蓝光套装分为上下卷，上卷于5月20日发售，下卷于6月17日发售。上卷将收录动画前六话、宣传视频、广告、无字幕动画片头曲片段和片尾曲片段、特典CD、手指滑板玩具。下卷将收录动画后六话、六话特典动画、宣传视频、广告和一个原创帆布鞋样式耳饰。下卷还将收录约30分钟长度的新作OVA《魔のおまけ》。



故事简介：



故事发生在人类与魔法师势不两立的两个世界中。人类居住在名为“洞穴”的城市中，而崇拜恶魔的魔法师则居住在“魔法师的世界”中。魔法师称人类为“废物”，人类则称魔法师为“怪物”，彼此仇视。魔法师利用自己的魔法制造出连通两个世界的“门”，以“洞穴”的人类作为练习魔法的实验品，而饱受其害的洞穴居民亦大肆反抗着魔法师。主人公开曼就是“洞穴”的魔法被害者之一，开曼因为魔法的缘故头部变成了蜥蜴，同时失去了一切记忆。然而开曼的身体却因此拥有魔法无效的免疫力。为了追寻记忆并恢复原来的长相，开曼与好友二阶堂开始了狩猎魔法师的行动。而“魔法师的世界”的杀手也出现在“洞穴”中，厮杀一触即发…………





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