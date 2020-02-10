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漫画家横枪萌果将刊登短篇漫画

资讯 musquall 2020年02月10日 14:38

      今日（2月10日）出版的小学馆杂志《周刊Big Comic Spirits》今年第11期透露，漫画家横枪萌果将在2月17日出版的杂志今年第12期上刊登一部短篇漫画。这部短篇漫画名为《南無阿弥だいすき（暂译：我爱南无阿弥）》，讲述了一个不完美的爱情故事。这部短篇漫画共有26页。

漫画家横枪萌果将刊登短篇漫画 资讯 第1张

      横枪萌果曾在1月6日出版的杂志第5期上刊登了一部短篇漫画《Neo Dutch Wife》。

      横枪萌果在2018年12月20日出版的集英社杂志《周刊Young Jump》2019年第3期上完结了其漫画《真空包装！（日语：レトルトパウチ!）》。横枪萌果于集英社杂志《奇迹Jump》2014年5月刊至2017年2月刊连载这部漫画，之后移籍至同社杂志《周刊Young Jump》，于《周刊Young Jump》2017年第26期继续连载。

漫画家横枪萌果将刊登短篇漫画 资讯 第2张

      横枪萌果的代表作是漫画《人渣的本愿（日语：クズの本懐）》。这部漫画于2012年起在史克威尔艾尼克斯杂志《月刊BIG GANGAN》上连载，并在2017年3月完结。由漫画改编的TV版动画于2017年1月开始播出。漫画也进行了真人化改编。真人电视剧将由吉本实尤和樱田通主演。电视剧于2017年1月18日深夜1：55在富士电视台播出。在电视台播出前，Fuji On Demand网络视频服务将会提前播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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