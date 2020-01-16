多媒体偶像企划《IDOLY PRIDE》公开新角色视觉图、声优名单等情报

QualiArts、Music Ray'n和 Straight Edge 共同合作推出的多媒体偶像企划《IDOLY PRIDE（アイドリープライド）》 ，在日前举办的「第2回 IDOLY PRIDE 特别生放送」当中公开 4 名角色的视觉图、声优名单等情报。

本企划由负责动画《LoveLive！》剧本统筹的 花田十辉、QualiArts 的 水澄佳希 以及 Straight Edge 的 安达薰 三人来担任原案。轻小说《少女编号》的 QP:flappe 担任角色设计。

歌曲制作方面，大石昌良、冲井礼二（TWEEDEES）、北川胜利、さかいゆう、田中秀和（MONACA）、やしきん、kz（livetune）、Q-MHz、Wicky.Recordings 等多位知名音乐人都会为本作创作歌曲。





【声优名单】

◆LizNoir

神崎莉央：戸松遥

井川葵：高垣彩阳

小美山爱：寿美菜子

赤崎こころ：豊崎爱生

◆TRINITYAiLE

天动瑠依：雨宫天

铃村优：麻仓もも

奥山すみれ：夏川椎菜

◆星见プロダクション

长瀬琴乃：橘美来

川咲さくら：菅野真衣

一ノ瀬怜：结城萌子

伊吹渚：夏目ここな

佐伯遥子：佐々木奈绪

白石沙季：宫沢小春

白石千纱：高尾奏音

成宫すず：相川奏多

早坂芽衣：日向もか

兵藤雫：首藤志奈



