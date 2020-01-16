《Re:从零开始在异世界生活》第二季公布主题曲演唱者



周三（1月15日），动画《Re:从零开始在异世界生活（日语：Re:ゼロから始める異世界生活 ）》在其官方网站公布了动画的主题曲演唱者。铃木木乃美将继续演唱动画的片头曲，她为动画第一季演唱了片头曲《Redo》。歌手nonoc也将为动画片尾曲，她为动画的OVA《Memory Snow》、《冰结之绊》演唱了主题曲。



动画第二季将从明年4月开始播出。动画第一季的新编版已经从1月1日起播出。第一季新编版同样是25话，新编版将会增加一些新的画面，也会对原有的画面进行修正。



第一季新编版新视觉图



动画主要制作人员如下：



原作・场景监修：长月达平

角色原案：大冢真一郎

监督：渡边政治

小组·导演：小柳达也

场景：横谷昌宏

角色设计·作画监督：坂井久太

音乐：末广健一郎

动画制作：WHITE FOX

出品：Re:从零开始的异世界生活制作委员会



动画主要声优如下：



菜月昴 cv 小林裕介

爱蜜莉雅 cv 高桥李依

帕克 cv 内山夕实

菲鲁特 cv 赤崎千夏

莱因哈鲁特·范·阿斯特雷 cv 中村悠一

雷姆 cv 水濑祈

拉姆 cv 村川梨衣

碧翠丝 cv 新井里美

罗兹瓦尔·L·梅札斯 cv 子安武人



动画改编自日本轻小说家长月达平原作的同名轻小说。TV版动画第一季于2016年4月开始播出，共25话。





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