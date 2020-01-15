第43届日本电影学院奖 《王者天下》《飞翔吧埼玉》等作品提名





1月15日东京新高轮格兰王子大饭店举行的第43届日本电影学院奖记者见面会传来消息，入选学院奖的提名作品名单揭晓。

入选作品为2018年12月16日至2019年12月15日期间上映的作品中选取5部作为最佳影片提名。原泰久原作的《王者天下》、魔夜峰央原作的《飞翔吧埼玉》入选最佳影片。而最佳动画提名则有《知晓天空之蓝的人啊》《天气之子》《名侦探柯南绀青之拳》《鲁邦三世THE FIRST》《ONE PIECE STAMPEDE》。

此外菅田将晖、松坂桃李等提名最佳男主角；二阶堂富美、宫泽理惠等提名最佳女主角。颁奖典礼将于3月6日举行。日本电影学院奖，又称日本电影奥斯卡，由日本电影学院奖协会主办，是日本各大电影奖中唯一通过电视直播颁奖典礼的奖，于1978年开始颁发。协会由日本国内的电影相关人员组成，虽然包括电影导演和演员，但主要由松竹、东宝、东映、角川四家公司职员组成。

完整提名名单：

最佳影片

《王者天下》

《飞翔吧!埼玉》

《新闻记者》

《闭锁病房》

《蜜蜂与远雷》

最佳动画片

《天气之子》

《名侦探柯南:绀青之拳》

《知晓天空之蓝的人啊》

《鲁邦三世 The First》

《航海王:狂热行动》

最佳导演

佐藤信介《王者天下》

周防正行《默片解说员》

武内英树《飞翔吧!埼玉》

平山秀幸《闭锁病栋》

藤井道人《新闻记者》

最佳编剧

《默片解说员》

《新闻记者》

《飞翔吧!埼玉》

《闭锁病房》

《不存在于记忆中》

最佳男主角

笑福亭鹤瓶《闭锁病房》

菅田将晖《阿基米德大战》

中井贵一《不存在于记忆中》

松坂桃李《新闻记者》

神威乐斗《飞翔吧!埼玉》

最佳女主角

沈恩京《新闻记者》

松冈苿优《蜜蜂与远雷》

二阶堂富美《飞翔吧!埼玉》

宫泽理惠《人间失格》

吉永小百合《遗愿清单》

最佳男配角

绫野刚《闭锁病房》

伊势谷友介《飞翔吧!埼玉》

柄本佑《阿基米德大战》

冈村隆史《决算!忠臣藏》

佐佐木藏之介《空母伊吹》

吉泽亮《王者天下》

最佳女配角

天海佑希《遗愿清单》

小松菜奈《闭锁病房》

高烟充希《三更半夜居然要香蕉：爱的真实故事》

长泽雅美《王者天下》

二阶堂富美《人间失格》

最佳新演员

岸井雪乃《爱情是什么》

黑岛结菜《默片解说员》

吉冈里帆《看不见的目击者》&《平行世界·爱情故事》

铃鹿央士《蜜蜂与远雷》

森崎温《蜜蜂与远雷》

横滨流星《爱歌:约定的承诺》&《消失吧,群青》

最佳音乐

《默片解说员》

《飞翔吧!埼玉》

《蜜蜂与远雷》

《王者天下》

《天气之子》

最佳摄影

《王者天下》

《闭锁病房》

《飞翔吧!埼玉》

《蜜蜂与远雷》

《默片解说员》

最佳照明

《王者天下》

《闭锁病房》

《飞翔吧!埼玉》

《默片解说员》

最佳美术

《飞翔吧!埼玉》

《默片解说员》

《王者天下》

《阿基米德大战》

《闭锁病房》

最佳录音

《飞翔吧!埼玉》

《蜜蜂与远雷》

《默片解说员》

《王者天下》

最佳剪辑

《王者天下》

《飞翔吧!埼玉》

《闭锁病房》

《新闻记者》

《阿基米德大战》

最佳外语片

《昨日奇迹》

《绿皮书》

《小丑》

《骡子》

《好莱坞往事》





协会特别奖

金子铁男

小田部羊一

丹羽邦夫

山田好男





会长功劳奖

高田宏治

宝田明

司葉子

中島貞夫

若尾文子





会长特别奖

市原悦子

降旗康男

高島忠夫

和田誠

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