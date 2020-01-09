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《碧蓝航线》悠星网络设立动画制作公司悠星影业

资讯 musquall 2020年01月09日 18:59

      周三（1月8日），动画制作公司Arch宣布，他们将参与建立和运营由悠星网络设立的动画制作公司悠星影业。新公司的主要业务是策划和制作动画，以及参与策划、开发和组成制作委员会。

      悠星网络的CEO李衡达将担任悠星影业的负责人。董事会成员还包括稻垣亮祐（《羁绊者》系列制片人，《日常系的异能战斗》动画制片人等）和齐藤健吾（《プロメア ガロ編》作画监督，《SSSS.GRIDMAN》总作画监督等）。

      悠星影业正在制作改编自ホリ创作的四格漫画《碧蓝航线 微速前进！（日语：アズールレーン びそくぜんしんっ！）》的动画。

      ホリ从2018年4月起开始在游戏的官方推特和一迅社网站“碧蓝航线”上连载这部漫画。一迅社在2019年6月27日出版了漫画单行本第一卷。

      TV版动画《碧蓝航线》已经从10月3日23：30起在东京MX播出。

《碧蓝航线》悠星网络设立动画制作公司悠星影业 资讯 第1张

《碧蓝航线》悠星网络设立动画制作公司悠星影业 资讯 第2张

      《碧蓝航线》是一款由中国上海蛮啾网络科技与厦门勇仕网络技术制作，由bilibili代理、发行的战舰萌拟人化即时海战类的iOS及Android智能手机游戏，于2017年5月25日开始营运。日语版由上海悠星（Yostar）代理发行，2017年9月14日开始营运。韩国由心动全球代理，已于2018年2月公布韩文官方推特。2018年9月13日，日服一周年直播时，宣布将于PS4平台推出新作游戏，同月14日宣布电视动画化。PS4版游戏将于今年8月29日发行。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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