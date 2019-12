周日(12月15日),动画《Darling In The Franxx》在其官方推特宣布,由矢吹健太郎作画的漫画版《DARLING in the FRANXX》将在3话后完结。



漫画版《DARLING in the FRANXX》从2018年1月14日起在集英社少年jump+网站和APP上连载。集英社在9月4日出版了漫画单行本第六卷,并计划在明年1月4日出版第七卷。



改编自动画的四格漫画也从2018年1月14日起在集英社少年jump+网站和APP上连载。这部四格漫画名为《ダーリン・イン・ザ・フランキス!》,由真斗作画,每周日、周一和周二更新。漫画中的所有角色均为Q版造型。这部四格漫画在2018年7月10日完结。



《DARLING in the FRANXX》是Tigger工作室和A-1 Pictures的原创科幻动画,动画于2018年1月至6月播出,全24话。





