TV版动画《22/7》播出前，偶像组合22/7成员花川芽衣活动休止

周三（12月11日），偶像组合22/7成员花川芽衣宣布，她将在今年年底活动休止专心养病。今年10月组合宣布，由于成员花川芽衣的健康原因，她将会有暂时停止活动，她将会在恢复后回归。然而，即使她尽了最大的努力，她还是没有恢复健康，而且也很难继续演出。









花川芽衣还会参加12月28日的握手会。



在花川芽衣的个人博客上，她向期待她回归的粉丝道歉。她提到，在十月暂停活动前，她健康状况就已经很差了。她的医生表示，如果她继续演艺生涯，她将很那恢复健康。



花川芽衣还对即将播出的TV版动画《22/7》角色斋藤ニコル道歉。花川希望粉丝能够继续支持这个角色。她也感谢她的伙伴们能一直等待她回归。



二次元偶像企划“22/7（ななぶんのにじゅうに）”由打造了AKB48、乃木坂46等人气女子偶像团体的制作人秋元康跨界与Aniplex、SONY唱片公司合作创立。



偶像组合22/7



TV版动画《22/7》将在2020年1月播出。



关键视觉图



先行宣传片











动画《22/7》的角色原案由细居美惠子、深崎暮人等8位绘师负责，主角的声优如下：



河野都 cv 仓冈水巴

斋藤ニコル cv 花川芽衣

佐藤丽华 cv 帆风千春

立川绚香 cv 宫瀨铃奈

滝川みう cv 西条和

戸田ジュン cv 海乃るり

藤间樱 cv 天城サリー

丸山あかね cv 白泽かなえ



偶像组合22/7将为动画演唱片头曲《ムズイ》和片尾曲《空のエメラルド》。这两首歌将会于12月24日在东京Zepp DiverCity举办的偶像组合活动“Birthday Event 2019”上首次披露。这两首歌都将收录到组合的第五首单曲碟中，单曲碟计划在明年2月26日发售。





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