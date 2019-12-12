Hi, 请登录

TV版动画《22/7》播出前，偶像组合22/7成员花川芽衣活动休止

资讯 musquall 2019年12月12日 14:11

      周三（12月11日），偶像组合22/7成员花川芽衣宣布，她将在今年年底活动休止专心养病。今年10月组合宣布，由于成员花川芽衣的健康原因，她将会有暂时停止活动，她将会在恢复后回归。然而，即使她尽了最大的努力，她还是没有恢复健康，而且也很难继续演出。


TV版动画《22/7》播出前，偶像组合22/7成员花川芽衣活动休止 资讯 第1张


      花川芽衣还会参加12月28日的握手会。

      在花川芽衣的个人博客上，她向期待她回归的粉丝道歉。她提到，在十月暂停活动前，她健康状况就已经很差了。她的医生表示，如果她继续演艺生涯，她将很那恢复健康。

      花川芽衣还对即将播出的TV版动画《22/7》角色斋藤ニコル道歉。花川希望粉丝能够继续支持这个角色。她也感谢她的伙伴们能一直等待她回归。

TV版动画《22/7》播出前，偶像组合22/7成员花川芽衣活动休止 资讯 第2张

      二次元偶像企划“22/7（ななぶんのにじゅうに）”由打造了AKB48、乃木坂46等人气女子偶像团体的制作人秋元康跨界与Aniplex、SONY唱片公司合作创立。

偶像组合22/7

      TV版动画《22/7》将在2020年1月播出。

关键视觉图

TV版动画《22/7》播出前，偶像组合22/7成员花川芽衣活动休止 资讯 第3张

TV版动画《22/7》播出前，偶像组合22/7成员花川芽衣活动休止 资讯 第4张

先行宣传片



      动画《22/7》的角色原案由细居美惠子、深崎暮人等8位绘师负责，主角的声优如下：

TV版动画《22/7》播出前，偶像组合22/7成员花川芽衣活动休止 资讯 第5张

河野都 cv 仓冈水巴
斋藤ニコル cv 花川芽衣
佐藤丽华 cv 帆风千春
立川绚香 cv 宫瀨铃奈
滝川みう cv 西条和
戸田ジュン cv 海乃るり
藤间樱 cv 天城サリー
丸山あかね cv 白泽かなえ

      偶像组合22/7将为动画演唱片头曲《ムズイ》和片尾曲《空のエメラルド》。这两首歌将会于12月24日在东京Zepp DiverCity举办的偶像组合活动“Birthday Event 2019”上首次披露。这两首歌都将收录到组合的第五首单曲碟中，单曲碟计划在明年2月26日发售。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论