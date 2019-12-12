Type-Moon透露三部新《命运－冠位指定》漫画

周二（12月10日），角川和Type-Moon的免费漫画网站“漫画ACE”宣布，他们将会从12月20日起开始连载三部新的漫画。



第一部漫画是经验值・TYPE-MOON原作、平野稜二作画的《帝都聖杯奇譚 Fate/type Redline》。这部漫画是经验值作品《コハエースGO 帝都聖杯奇譚》重制作。《コハエースGO 帝都聖杯奇譚》于2015年刊登在角川杂志《Comptiq》上。重制作将会增加两名新的御主赤城奏丈和藤宫九十九。













第二部作品是TYPE-MOON原作、中谷作画的《Fate/Grand Order フロム ロストベルト》。



第三部作品是TYPE-MOON原作、十駒マコト作画、遠藤雅司（音食紀行）料理监修的《Fate/Grand Order 英霊食聞録》。这是一部以美食为主题的新感觉英灵饭漫画。



TV版动画《Fate/GrandOrder 絶対魔獣戦線バビロニア（暂译：命运－冠位指定 绝对魔兽战线巴比罗尼亚）》，改编自游戏“第七特異点 絶対魔獣戦線バビロニア”。动画已经从10月5日起在电视台和网络上播出。歌手蓝井艾露将为动画演唱片尾主题曲《星が降るユメ》。



动画主要制作人员如下：



原作：奈须蘑菇／TYPE-MOON

领衔角色设计：武内崇

监督：赤井俊文

副监督：黑木美幸

角色设计：高濑智章

副角色设计：岩崎将大

生物设计：河野惠美

道具设计：道下康太

动作监督：河野惠美・大岛塔也

技术监督：宫原洋平

美术设定：盐泽良宪

美术监督：薄井久代・平柳悟

色彩设计：中岛和子

摄影监督：佐久间悠也

3DCG：GEMBA

3D导演：江川久志・篠崎亨

编辑：三嶋章紀

音乐：芳贺敬太・川﨑龙

出品：CloverWorks



动画主要声优如下：



藤丸立香：岛﨑信长

玛修·基利艾拉特：高桥李依

芙芙：川澄绫子

罗马尼·阿基曼：铃村健一

列奥那多·达芬奇：坂本真绫

吉尔伽美什：关智一

恩奇都：小林优

梅林：樱井孝宏

安娜：浅川悠

伊丝塔：植田佳奈

牛若丸 cv 早见纱织

武蔵坊弁庆 cv 稻田徹

雷奥尼达斯一世 cv 三木真一郎

西杜丽 cv 内山夕实





《命运－冠位指定》是TYPE-MOON发行的角色扮演类手机游戏，为Fate系列的续作，于2015年7月30日在日本Android版上线，并于2016年9月29日在中国大陆正式上线iOS版，其衍生游戏有《Fate/Grand Order Arcade》。游戏的背景是“圣杯战争”，故事围绕着七个的不同时代和七个圣杯展开。玩家需要参与游戏故事，达成游戏目标。





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