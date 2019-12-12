动画《碧蓝航线》、《慎重勇者》都将推迟播出

今日（12月12日），TV版动画《碧蓝航线》在其官方网站宣布，动画的第11和12话将会推迟至3月13日和20日播出。工作人员表示，延迟是为了提高动画质量。这两话原计划于12月19日和26日播出。



本周播出的《慎重勇者》第十话也宣布延迟。本周播出总集篇替代。第十话将会在12月18日播出。工作人员表示，推迟是因为制作方面的原因。动画的第三话也推迟了一周播出。



动画《碧蓝航线》从10月3日23：30起在东京MX播出。



动画主要制作人员如下：



原作：Manjuu Co.,Ltd.,／Yongshi Co.,Ltd.「碧蓝航线」（Android/iOS用智能手机App游戏）

监督：天冲

系列构成：钢屋ジン

角色设计、总作画监督：野中正幸

概念设计：MAGNUM

美术监督：扇山秋仁、后藤俊彦

美术设定：盐泽良宪

色彩设计：林可奈子

CG监督：木村亮

摄影监督：千叶大辅

编辑：武宫睦美

音响监督：土屋雅纪

音响制作：DAX Production

音乐：西木康智

音乐制作：Stray Cats

音乐制作人：木皿阳平

动画制作：Bibury Animation Studios



动画主要声优如下：



企业 cv 石川由依

贝尔法斯特 cv 堀江由衣

赤城 cv 中原麻衣

绫波 cv 大地叶

拉菲 cv 长绳麻理亚

标枪 cv 山根希美



《碧蓝航线》是一款由中国上海蛮啾网络科技与厦门勇仕网络技术制作，由bilibili代理、发行的战舰萌拟人化即时海战类的iOS及Android智能手机游戏，于2017年5月25日开始营运。日语版由上海悠星（Yostar）代理发行，2017年9月14日开始营运。韩国由心动全球代理，已于2018年2月公布韩文官方推特。2018年9月13日，日服一周年直播时，宣布将于PS4平台推出新作游戏，同月14日宣布电视动画化。PS4版游戏将于今年8月29日发行。



动画《慎重勇者》已经从10月2日起开始播出。



动画主要制作人员如下：



原作：土日月（株式会社KADOKAWA/カドカワBOOKS刊）

角色原案：とよた瑣織

监督：迫井政行

系列构成・脚本：猪原健太

角色设计：户田麻衣

动画制作：WHITE FOX

出品：慎重勇者制作委员会



动画主要声优如下：



龙宫院圣哉 cv 梅原裕一郎

莉丝妲黛 cv 丰崎爱生

马修 cv 河西健吾

艾鲁鲁 cv 古贺葵



故事开始于女神莉丝召唤来一名勇者龙宫院圣哉来帮助自己。这名勇者在每个方面都出乎意料的强大，只有一点，他太过慎重。比如，他买防具会买三套，一套穿着，一套备用，一套备用的备用。而且他即使在面对孱弱的史莱姆也会使出全力一击。



动画改编自由土日月原作、とよた瑣織插画的轻小说。轻小说于2016年6月在小说投稿网站“カクヨム”连载。角川在2017年2月出版了轻小说纸质版第一卷，轻小说第五卷在去年11月出版。



轻小说的漫画版由こゆき作画，也于去年11月起在角川杂志《月刊龙世纪》上连载。





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