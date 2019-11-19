《#COMPASS》竖屏单手三分钟对战，为你开启战斗新体验

提起团队对抗，小伙伴们一定非常熟悉了，简单快速的开局对战，丰富多彩的个性英雄，令人热血沸腾的团队对抗都令人欲罢不能。但要提起二次元游戏，团队对抗类别的存在感就不是特别明显了。

如今，一款在日本爆火的据点争夺类团队PVP游戏即将开启国服公测，广大阿宅们有机会迎来又一款全是“自己人”的游戏啦!

这款打破次元壁，征服了无数日本OTAKU的手游就是《#COMPASS 战斗天赋解析系统》，是一款日本NHN PlayArt与DWANGO(niconico动画)联合开发的二次元类手游。和niconico的联动为游戏带来了大量最为纯正的二次元元素，长期在圈内活跃的P站画师、日本V家圈知名P主几乎包揽了游戏的卡面美术及背景音乐制作，角色人设也有着浓浓的日式中二风味，搭配上战斗中也能即时发送的弹幕功能，将各位阿宅最熟悉的元素一网打尽。

在游戏的日服极高的人气也带来了大量联动，比如《从零开始的异世界生活》中的雷姆和艾米利亚，《街霸》的春丽，V家的初音、镜音双子等大家熟悉的动漫作品角色在《#COMPASS》中出场。

游戏的玩法则是基于据点争夺的3V3团队对抗玩法，玩家将在3分钟内，对地图中的五个关键据点进行争夺，当有一方在时限内同时占领5个据点，或者3分钟结束时占领的据点数多于对方就算获得胜利。同时，游戏采用团队竞技类游戏中较为少见的竖屏模式，玩家在熟练的情况下完全可以使用单手操作，便能完成游戏中的移动、攻击、技能释放动作，整体来说，游戏提供了一套简单快捷的规则与简明易懂的玩法，上限3分钟的单局对局时间与单手可操作令《#COMPASS》成为能够应对更多场景的游戏。

这看起来似乎是一款休闲游戏的配置?没有那么简单!简明易懂的玩法在游戏拥有的20个功能各异的英雄与自由搭配的技能牌组加持下，产生了丰富的变数与深度。

英雄与技能卡组的搭配可以说时《#COMPASS》最具可玩性的部分了，在游戏中，20名英雄被分为近战、远程、防御和功能四大类，不同类别的英雄具有不同的三维属性，可以分别承担伤害输出、保护队友、辅助控制等职务。至此为止还算常规，但结合起技能卡组来，就衍生出了更多build。

在《#COMPASS》中，技能不再与英雄绑定，而是以可以自由搭配的卡组形式存在，卡组包含4张技能卡，同样的英雄，既可以使用均衡的技能卡配置让自己变得进可攻退可守，又可以用极限输出的配置让自己成为令人胆寒的爆发刺客，或许上一局还是一个脆皮的辅助英雄，在下一局中因为配卡差别成为了具有逆转实力的强攻手，多样的技能配置令游戏中的每一局对决都充满变数，同时，对英雄的开发，也令看起来比较少的20名英雄扩展出了体验完全不同的诸多流派，技能卡水、木、火三属性循环克制的机制又避免了万金油配置“一招鲜，吃遍天”。

除了英雄与技能卡组外，《#COMPASS》中的地图也构成了一大特色，虽然每张地图都会拥有五个据点，但是地图的地形却各有差异，有痛快一战的平坦开阔战区，也有充满策略家们发挥的曲折地形，地形高差的存在更是让游戏的战略配置更上一层楼。熟悉每张地图的线路与打法，也是每个玩家值得重点注意的方面之一。

游戏为玩家准备了竞技模式、自由对战、单人对战、好友对战等多种模式，无论是朋友约战，练习英雄，实验build还是挑战高峰，都能找到适合自己的模式，在三分钟的全力出战中磨练自己的战斗技巧，竞技S阶将会是每一个玩家追求的目标。

11月20日，《#COMPASS战斗天赋解析系统》就将开启公测。现已开启预约，届时App Store，TapTap等各大应用商店均可下载，选择你的英雄，确定你的卡组，向着竞技场的巅峰冲刺吧!