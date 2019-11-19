知名大厂组团参展—西安酷玩娱乐嘉年华新款游戏等你试玩

2019年第三届西安酷玩娱乐嘉年华将于11月23日-24日在西安曲江国际会展中心举行。作为西北地区泛娱乐与电子竞技领域最具影响力的盛会，西安酷玩娱乐嘉年华旨在引领数字娱乐潮流、展示高科技产品，为广大受众提供更新、更好、更时尚、更健康的娱乐体验。





相较于前两届，第三届西安酷玩娱乐嘉年华不仅聚合更多时下高人气舞见、coser、声优，还联合当前创新性最强、与高科技结合度最高、对日常生活渗透最直接的几大娱乐方式，联合推出网络游戏、电子竞技大赛、科技硬件、二次元等泛娱乐项目，以空前的阵容和全方位互动体验，为西安带来一场顶级泛二次元狂欢盛典。





本届酷玩娱乐嘉年华的网络游戏展区聚集了目前主流网络游戏公司，将展出百余款顶级游戏大作、数字娱乐及智能娱乐软硬件产品，来自国内外的知名游戏大厂将启动2019年西北地区最强劲的游戏体验风暴。截至目前，已有近20个知名大厂、二次元巨头已确认参展，接下来，让我们一起看看有哪些参展商将为我们带来现场精彩吧！





哔哩哔哩（bilibili）





哔哩哔哩是国内领先的年轻人文化社区，为用户提供视频、直播、游戏、漫画等多种在线娱乐服务，被粉丝们亲切地称为“B站”。2019年，B站迎来了十周年，并入选"BrandZ"最具价值中国品牌100强。据统计，B站月活用户达到1.01亿。

在本届酷玩，bilibili展台将展出横版ARPG游戏《斩妖行》、《一起开火车！》、《Unheard-疑案追声》等多款热门游戏。

















盛趣游戏：游戏创造世界





作为中国游戏产业开创者与变革者，盛趣游戏不断精进游戏品质，先后推出了《热血传奇》、《传奇世界》、《泡泡堂》、《龙之谷》、《最终幻想14》等70多款精品游戏，注册用户超过21亿。进入移动游戏时代，盛趣游戏先后推出《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《光明勇士》等现象级作品。

在本届酷玩现场，盛趣游戏将带来包括《冒险岛》、《彩虹联盟》、《彩虹岛》在内的多款经典游戏，让爱好者们沉浸在庞大又Q萌、趣味性十足的童话游戏世界中。













电魂网络：铸就游戏之魂





电魂通过高效的游戏开发体系，精准的游戏推广方案，以竞技类网络游戏为特色产品，已发展成为集创意策划、美术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、运营维护、海外合作于一体的游戏开发商、运营商。

今年，电魂网络携《螺旋勇士》、《元能失控》等精品游戏参加2019第三届西安酷玩娱乐嘉年华，人气画师精心立绘，知名声优献声配音，宏大末世世界观，精致的场景和特效，无论是硬核ACT爱好者，还是剧情向休闲玩家，都能在游戏中找到独一无二的乐趣！









乐元素：让世界更欢乐！

2017年，乐元素拥有超过1.3亿的月活跃用户，旗下产品《开心消消乐》、《开心水族箱》等是风靡全国的休闲游戏。





今年，实时互动式中国虚拟偶像养成企划《战斗吧歌姬！》将在第三届酷玩娱乐嘉年华强势登场。应援者可以观看直播、动画、短视频等，了解歌姬的生活与故事，并通过微博、微信小程序、bilibili直播等形式进行应援，影响自己喜爱歌姬的排名和成长轨迹。通过利用实时动捕技术，打造“时刻回应爱”的理念，使应援者与歌姬们共同成长进步。









艾格拉斯





艾格拉斯作为精品游戏的出品方和中国游戏国际化的知名大厂，成功推出了《英雄战魂2》、《空城计》、《三生三世十里桃花》等诸多游戏，好评如潮！

在本届酷玩娱乐嘉年华，艾格拉斯将带来包括即时战略第一手游《空城计》、消除类除类游戏《RWBY:CrystalMatch》、动画原版游戏《路人超能100：灵能》等在内的多款热门游戏；《英雄战魂Online》、《英雄战魂2》等手游标杆级产品也将出现在艾格拉斯的展台。

















多益网络





多益网络2018年获评“年度十大游戏出版运营企业”。2019 年第七次上榜由国家工信部发布的中国互联网企业百强榜。

多益网络积极创新，在本届酷玩上，将带来《梦想世界》系列、《神武》系列的端游和手游，此外，《传送门骑士》等多款不同类型的热门游戏也将助力多益网络拓宽产品矩阵，铸造品质游戏。













陕西省动漫游戏行业协会





陕西省动漫游戏行业协会由省文旅厅主管，是我省新时代数字文创产业中最具代表性的一个新锐数字新媒体双创社团组织，涵盖包括动漫、游戏、文创、虚拟现实、展演、电子竞技、专业教育、文学等多个行业。

在本届酷玩，墨舞文化、万享WanEnjoy、凯创韵风、戏宝盟、维真视界等公司将为您带来酣畅淋漓的畅快体验。









若森数字





北京若森数字是一家以原创精品IP为核心，通过品牌生态运营管理，整合影视动漫、游戏、文学等领域泛娱乐全产业链的互联网企业。

在本届酷玩，若森数字将携《画江湖之不良人》参展。恩怨分明、铁血豪情，群雄侠隐仗剑、江湖乱世情爱，谱写浪漫辉煌的中国经典武侠传奇。





M.Driver Club





M.Driver Club 作为西安最专业最前沿的赛车电竞工作室，组建了西安第一支职业赛车电竞车队，与《中国电竞赛车锦标赛CERC》达成战略合作，输送电竞车手参加FIA国际汽联电竞大赛

在本届酷玩，M.Driver Club将提供专业赛车模拟器的培训及赛车知识的讲解，为大众提供一个了解赛车运动、感受赛车魅力的平台。









咪波





咪波App作为一款音频类内容社区，为用户提供了强大而便捷的音频、图片处理功能，用户可使用录音功能发布音频内容，同时可以使用图片、文字、音乐来配合音频来生成有趣的音频作品。

在酷玩上，咪波将带来多种福利发放：①最新声音产品试玩；②11月23日将进行幸运大转盘抽奖，中奖率100%！③11月24日13点，《哪吒之魔童降世》中敖丙的配音演员瀚墨将会在咪波展台进行签售，喜欢声音的粉丝们一定要提前做好准备！

























知名大厂强势登陆带来多款重磅热门游戏，粉丝们是不是已经开始规划行程期待现场体验了？先别急，还有一波福利送上：“西安国际酷玩娱乐节”售票渠道已开通，bilibili、喵特、猫眼、携程、永乐票务、大麦等搜索“西安酷玩娱乐嘉年华”即刻购票，优惠来袭，给你惊喜！本届酷玩娱乐嘉年华的各项合作招募均已开启，请致电029-62502765详细咨询。





【购票须知】预售票价：55元/张，现场售票：60元/张。门票仅限单人单次入场，一经售出概不退换，使用时间为2019.11.23—24。

【官方票代】

夕月

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神威无敌喵师傅

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初影

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