TV版动画《掠夺者》最新视觉图、宣传片公开

周一（11月18日），TV版动画《掠夺者》在其官方网站开始播出动画的新宣传片。宣传片以剧中角色杰伊鲁·麦德库（cv 梅原裕一郎）、七七（cv 伊藤静）为主。宣传片还有一段对两位角色的声优进行采访的片段。







官方网站还公布了一张新视觉图。









动画计划在2020年1月播出。



动画主要制作人员如下：



原作：水无月崇

监督：神户洋行

副监督：西片康人

总编剧：铃木雅词

角色设计：高品有桂、福地友树、福田裕树

动作效果作监：酒井智史、友田政晴

设计工程：津幡佳明、沼田广

美术监督：坪井健太（草薙）

色彩设计：池田瞳

摄影监督：野泽圭辅 （Graphinica）

特效、2D工程：益子典子

剪辑：吉武将人（Graphinica）

音响监督：虾名恭范

音响效果：仓桥裕宗

音响制作：HALF H・P STUDIO

音乐：松本淳一

音乐制作：日本哥伦比亚

动画制作：GEEKTOYS



动画片头曲名为《Plunderer》，由声优歌手伊藤美来负责演唱。动画片尾曲名《Countless days》，由剧中角色阳菜（cv 本泉莉奈）演唱。



动画主要声优如下：



离人·巴哈 cv 中岛良树

阳菜 cv 本泉莉奈

凛·美:小泽亚李

贝雷 cv 市川苍

杰伊鲁·麦德库 cv 梅原裕一郎

七七 cv 伊藤静



动画《掠夺者（日文：プランダラ）》是根据日本漫画家水无月嵩原作的同名漫画改编而成。漫画于2014年12月起在角川杂志《月刊少年ACE》上连载。



故事简介



艾尔西亚历305年。在这个由数字统治的世界，少女与一名男性邂逅了。曾经有一群人以压倒性的力量在一场后世称为“废弃战争”的大战里将世界导向和平。那逐渐被人们遗忘的英雄名为——击坠王。然而，当一名心怀强烈意志走上旅程的年幼少女道出此名之际，在这个由印于身上的数字决定人们价值的世界，一场震撼世界的崭新故事开始了！





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