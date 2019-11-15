动画《高分少女2》第三部宣传片播出

周四（11月14日），华纳兄弟动画的YouTube频道开始播出TV版动画《高分少女》第二季《高分少女II（日语：ハイスコアガールII）》的第三部宣传片。这部宣传片播放了由药师丸悦子演唱的片尾曲《アンノウン・ワールドマップ》。







动画之前的宣传片。宣传片播放了由sora tob sakana演唱片头曲《flash》。







另一部宣传视频







动画已经从在今年10月25日起播出。动画依然将在netflix独占播出。具体播出时间如下：



东京MX：2019年10月25日（周四）25:05～

MBS：2019年10月25日（周四）26:55～

BS11：2019年10月25日（周四）25:30～



动画主要声优如下：



矢口春雄 cv 天崎滉平

大野晶 cv 铃代纱弓

日高小春 cv 广濑友纪

宫尾光太郎 cv 兴津和幸

土井玄太 cv 山下大辉

鬼冢千寻 cv 御堂大丽亚

矢口奈美绘 cv 新井里美

业田萌美 cv 伊藤静

爷爷 cv 长岛雄一

大野真 cv 赤崎千夏

沼田先生：中村悠一

远野老师 cv 植田佳奈

二子玉 cv 井泽诗织

高田马场沙加特 cv 铃村健一

大井町奥尔巴斯 cv 寺岛拓笃

九品佛布兰卡 cv 诹访部顺一

玉川学园前萨斯卡奇：小野賢章

盖尔 cv 安元洋貴

桑吉尔夫 cv 三宅健太

豪鬼 cv 武虎



动画主要制作人员如下：



原作：押切莲介

监督：山川吉树

系列构成：浦畑达彦

人物设计：桑波田满

CG总监：铃木勇介

角色建模：关户惠理

美术监督：铃木朗

色彩设计：木村美保

摄影监督：福世晋吾

编集：坪根健太郎

音响监督：明田川仁

音乐：下村阳子

CGI制作人：榊原智康

CGI：SMDE

动画制作统括：松仓友二

动画制作：J.C.STAFF





动画改编自押切莲介创作的同名漫画《高分少女》。漫画正在史克威尔艾尼克斯杂志《月刊Big Gangan》上连载。这部漫画是一部以日本90年代的对战格斗游戏热潮为背景，讲述男女主角因为对战而邂逅的恋爱喜剧故事的作品。在漫画中，对于日本90年代的街机游戏，尤其是格斗游戏都有着诸多详细描写。



动画第一季已经于2018年7月至9月在东京MX和BS11播出，全12话。





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