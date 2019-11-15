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你在别的游戏里见不到这些英雄!《#COMPASS》特色英雄全接触

资讯 狼小狼 2019年11月15日 15:06

每个成功的游戏都少不了令人印象深刻的人物，外貌、性格、背景故事，甚至所使用的武器都可以成为这个角色吸引玩家的点。面对如今每天都会出现新游戏的市场状态，玩法、人设都会出现重复的情况，不说游戏之间会重复，甚至在游戏内都会有异常相似的角色出现。

你在别的游戏里见不到这些英雄!《#COMPASS》特色英雄全接触 资讯 第1张

《#COMPASS》作为一款玩法非常有趣的游戏，其拥有二十几位英雄，偏偏每个角色的设定都中二的很独特，无论是名字还是造型都带着浓浓的日式科技风，其中有几位角色，令人觉得非常亮眼。

你在别的游戏里见不到这些英雄!《#COMPASS》特色英雄全接触 资讯 第2张

高配宅男——马尔克斯'55

连帽外套一定要套着头穿，这样才能露出猫耳，眼睛被过长的头发遮住一只，眼神中是修仙过后的疲惫感，而当遇到胸前痛衫上的莉莉卡时就会爆发出惊人的力量。作为一个合格的NEET，马尔克斯这号人物竟然可以出现在电竞游戏中，甚至是那种开三段大招就可以一锤一个小脆皮的战神，所以说不要小看了宅男的厨力阿喂!玩马尔克斯的时候，不知道各位玩家们会不会代入角色，跟着他一起喊出燃えろ-僕のしょううちゅう!(燃烧吧我的小宇宙!)

你在别的游戏里见不到这些英雄!《#COMPASS》特色英雄全接触 资讯 第3张

　　魔法少女——莉莉卡

　　提到NEET怎么能少了马猴烧酒!作为整个游戏使用率最高的英雄之一，莉莉卡可爱的外表和暴力的输出，使得她成为很多猛男的首选。这位绑着粉色双马尾的暴力萝莉，拥有着极其萌的外表，以及魔法少女的背景，可以说是官方亲闺女，游戏甚至为了她出了一部动画《魔法少女莉莉卡&露露卡》你敢信?!可能是追星族过多，在日服就有玩家碰到了排到对面六个莉莉卡的恐怖单点爆破阵容。建议新人先去听一下她魔性的角色歌，会让你满脑子都是莉莉卡。

你在别的游戏里见不到这些英雄!《#COMPASS》特色英雄全接触 资讯 第4张

　眼镜电锯娘——双挽乃保

　据说女子高中生和电锯的组合十分新奇，一般来说这两个词叠加在一起很容易让角色滑到病娇这个属性上，双挽乃保也不负众望的一直在切抖M。病娇系的眼镜娘乃保在游戏中拥有一众粉丝，作为全游戏唯一的、最高贵的、1.5攻击系数输出手，开大就开启疯狗模式，满血贞德都秒给你看。如果《#COMPASS》不是电竞手游，甚至可以直接改成恐怖游戏了。

你在别的游戏里见不到这些英雄!《#COMPASS》特色英雄全接触 资讯 第5张

　　看板娘——Voidoll

　　游戏的看板娘V酱是真的萌，它的角色曲《DanceRobotDance》也是V家的世界名曲，这种经典的双马尾绿色为主题的设定，让众玩家不由得联想到某个公主殿下，想一想可以在游戏中玩到机娘化的公主殿下，也还是蛮激动的。跑职作为游戏特色职业，使V酱在玩法上也独树一帜，配合着她魔性的BGM，可以凑成奇妙的游玩体验。

　　《#COMPASS》中拥有着非常多的英雄，每个人都有自己心中的特色英雄，以上四位也只是刚好符合了小编的个人口味。那么你认为游戏中又是哪位令你印象深刻?国服11月20日即将上线，使用你喜欢的英雄，去排上S段吧!

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