BABY-G × 皮卡丘限量合作款 第25只宝可梦为BABY-G诞生25周年

BABY-G首款专为女性设计的防震手表诞生于1994年,今年是其25周年纪念。为了庆祝这特殊的一年,卡西欧与宝可梦公司联手,推出一款以宝可梦图鉴中的第25只宝可梦——皮卡丘(Pikachu)为灵感的特别款BABY-G手表。

《宝可梦》系列游戏的老粉们将惊喜于BABY-G手表的细节,以前卫的方式演绎1996年发布的原创宝可梦红/绿的游戏风格。

手表以黑色作为底色,游环上的数字“0:25”是皮卡丘的图鉴编号,同时也呼应了BABY-G的25周年,表带则饰以霓虹灯、彩色皮卡丘闪电标记和精灵球。表盘的设计灵感源自90年代流行的掌机游戏。打开背光灯时,会出现马赛克风格的正面皮卡丘,背刻为背面皮卡丘,俏皮可爱。手表的包装尤为新颖,为经典的宝可梦精灵球。

关于宝可梦(Pokémon)

宝可梦(Pokémon)是全球倍受欢迎的娱乐特许经营卡通形象之一,起源于1996年在日本推出的《Pokémon Red》和《Pokémon Blue》电子游戏。宝可梦(Pokémon)游戏设置包括收集、交换并让独特生物对抗,很快在全球大受欢迎。

在电子游戏之后,又推出了《宝可梦集换式卡片游戏》(Pokémon Trading Card Game)和倍受喜爱的电视动画连续剧。 游戏销售总收入超过3.4亿,《Pokémon GO》手机游戏于2016年发布,(至2019年)全球下载量超过8.5亿次,在过去20年里Pokémon(宝可梦)一直倍受各个年龄层人士喜爱。

有关详细信息,请访问www.pokemon.com。

【皮卡丘限量合作款包装】

【独特的背光灯&背刻设计】

BGD-560PKC-1PR主要功能:*防震*200米防水*电子荧光照明*世界时间(48个城市)*约3年电池寿命*秒表(1/100秒)*倒计时*每日闹铃、整点响报*间歇响报*全自动日历*12/24小时时制

详细信息请关注BABY-G官方网站http://www.casio.com.cn/watch/baby-g/,或BABY-G新浪官方微博

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