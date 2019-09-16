《肌肉少女：哑铃,能举多少公斤?》与肌肉食堂举行联合活动





《拳愿阿修罗》的作者三肉必起·牙霸子原作、MAAM作画的健身题材漫画《肌肉少女:哑铃,能举多少公斤?》与高蛋白低糖低卡路里的专门餐厅“肌肉食堂”将举行联合活动。从9月17 日至10月14日在肌肉食堂全部4家店面推出两盒活动原创菜单。

肌肉食堂的六本木店、水道桥店、涉谷店、银座コリドー店参与活动。店铺中为各位健身人士提供了街雄鸣造教练的推荐料理「スパイシーチキン＆100%赤身肉ハンバーグ チキンとビーフのダブル・バイセップス！」（海味鸡肉&100%瘦肉汉堡和牛肉鸡肉组合）。点单的顾客将赠送限定标签纸。

《肌肉少女:哑铃,能举多少公斤?》（日文：「ダンベル何キロ持てる？」）描绘了吃货高中女生纱仓响和同校的肌肉大小姐奏流院朱美为中心的身体改造喜剧。漫画于2016年8月5日起在小学馆里Sunday开发的手机应用程序MangaONE、网络漫画平台里Sunday连载中，单行本目前共6册。此外该作品与原作者的另一部网络漫画《求道之拳（求道の拳）》和正在连载中的《拳愿阿修罗》都有共同的世界观。动画版正在日本多频道播放中，最终回第12话将于9月18日播出。

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。



