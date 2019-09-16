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哆啦A梦新电影《大雄的新恐龙》漫画版开始连载

资讯 十月轻舞 2019年09月16日 10:15

　　《电影哆啦A梦 大雄的新恐龙》漫画版在9月14日发售的《月刊COROCORO COMIC》10月号上开始连载。

 哆啦A梦新电影《大雄的新恐龙》漫画版开始连载 资讯 第1张

　　计划于2020年3月在日本全国上映的《电影哆啦A梦 大雄的新恐龙》讲述了大雄与双胞胎恐龙相遇、并抚养它们长大的故事。漫画版由はむぎわらしんたろう执笔。

 哆啦A梦新电影《大雄的新恐龙》漫画版开始连载 资讯 第2张

　　这次电影的导演与编剧同样分别也是在前作《大雄的金银岛（2018年）》中担任导演的今井一晓与编剧的川村元气，这是他们第二次参与制作《哆啦A梦》电影。该作品的故事不是以原作漫画篇章为原案，是完全原创的作品。电影的主题是“恐龙”，尽管与电影第1作《大雄的恐龙（1980年）》及第26作《大雄的恐龙2006（2006年）》有着相似的标题，但剧情完全不同。这次的电影算是《哆啦A梦》系列剧场版第四次使用恐龙作为题材，而前三次是《大雄的恐龙》、《大雄与龙骑士》、《大雄的恐龙2006》。根据官方预告片，可以观察到恐龙身上有羽毛的细节。这是继前一作《大雄的月球探险记》有关“月球背面之谜”后的一个时事话题，即近代的研究证明了恐龙可能会长有羽毛。自从《大雄的恐龙》上映后的40年来，考古学界对恐龙的研究已有许多突破。编剧的川村元气为撰写剧本造访了许多博物馆与实地采掘场来取材，甚至访问了许多学者。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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