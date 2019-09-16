动画《一弦定音！》下半部分关键视觉图公布

周五（9月13日），TV版动画《一弦定音！（日语：この音とまれ!）》在其官方网站公布动画下半部分的关键视觉图。



动画下半部分的先行预告片







动画下半部分将从10月5日起在东京MX1、BS11每周六25:00～开始播出。动画上半部分在今年4月至7月播出。



动画主要声优如下：



久远爱 cv 内田雄马

仓田武蔵 cv 榎木淳弥

凤月里和 cv 种﨑敦美

高岡哲生 cv 細谷佳正

足立实康 cv 石谷春贵

堺通孝 cv 古川慎

水原光太 cv 井口祐一

来栖妃吕 cv 松本沙罗

泷浪涼香 cv 浪川大辅

神崎澪 cv 苍井翔太

久远源 cv 金尾哲夫

仓田武流 cv 花江夏树

真白 cv 朝井彩加

久远衣咲 cv 水树奈奈

凰和纱 cv 佐仓绫音

花村史 cv 安济知佳

桐生樱介 cv 寺岛惇太

宫千太朗 cv 保志总一朗

春日井晴 cv 山谷祥生

神崎澪 cv 苍井翔太

堂岛晶 cv 东山奈央

动画主要制作人员如下：



监督：水野龙马

系列构成・脚本：久尾步

角色设计：山中纯子

副角色设计：小林利充

总作画监督：山中纯子、小林利充

动画顾问：大庭秀昭

动画制作：Platinum Vision



动画改编自アミュー的同名漫画。漫画于集英社杂志《Jump Square》2012年9月刊开始连载，目前单行本已经出版了18卷。



故事发生在时濑高中的筝曲社。随着在学姐们陆续毕业，曾经热闹的筝曲社就只剩下仓田武藏一个社员。到了四月新学期，纵使仓田努力招募新社员，社团也乏人问津。甚至社团教室也被不良学生占据。这时突然出现了一个和古筝搭不上边的不良新生来申请入社。





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