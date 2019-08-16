《莎木3》将于9月为参与众筹者提供PC试玩版

铃木裕带领Ys Net团队开发，Deep Sliver负责发行的PS4/PC动作冒险游戏《莎木3（Shenmue III）》，计划在9月下旬为参与众筹者提供PC试玩版，并公布PC版最低配置与建议配置。

试玩版可以游玩游戏初始区域「白鹿村」的特定剧情，预估游玩时间约1小时。完成该剧情之后还是可以重复游玩。存档无法在正式版中沿用。





最低配备

系统：Windows 7 ×64, Windows 8 ×64, Windows 10 ×64（64位）

处理器：Intel Core i5-4460（3.40 GHz）或以上，四核或以上

主记忆体：4GB RAM

显示卡：NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 或更高（必需相容 DirectX 11 & VRAM 至少 2GB）

DirectX：Version 11

储存空间：100GB 可用空间

声卡：DirectX 9.0c 相容声卡

DVD 光碟机：必需（购买实体版时）

建议配备

系统：Windows 7 ×64, Windows 8 ×64, Windows 10 ×64（64位）

处理器：Intel Core i7-7700（3.60 GHz）

主记忆体：16GB RAM

显示卡：NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX：Version 11

储存空间：100GB 可用空间

声卡：DirectX 9.0c 相容声卡

DVD 光碟机：必需（购买实体版时）



