曾为《请问您今天要来点兔子吗?》香风智乃 等角色配音的声优「水瀬祈」在「水瀬いのり MELODY FLAG」中宣布将推出收录了「Inori Minase LIVE TOUR Catch the Rainbow!」日本武道馆公演演唱会的Blu-ray影像商品,预计10月23日发售。

光碟将收录「Inori Minae LIVE TOUR 2019 Catch the Rainbow!」尾场日本武道馆公演2日的影像,影像特典为 Making of Catch the Rainbow!、幕间 Short Movie 集,初回特典的部分则为特制BOX、别册 40P 写真册、特制小卡。